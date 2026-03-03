Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπολύει νέες επιθέσεις κατά του Ισραήλ- Η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν ξεκίνησε μια νέα σειρά επιθέσεων με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ – Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι επιτέθηκε σε μια εγκατάσταση στο Ιράν που λειτουργούσε με σκοπό την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η Τεχεράνη αναφέρει ακόμα ότι δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει τα πλέον προηγμένα όπλα του

«Θα συντονίσουμε τις στρατιωτικές ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο με τους Έλληνες φίλους μας» είπε ο Γάλλος πρόεδρος τονίζοντας ότι στέλνει επιπλέον ενισχύσεις στη Κύπρο καθώς και μια φρεγάτα

«Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με την Βρετανία», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας για τον Στάρμερ ότι «δεν έχουμε να κάνουμε με τον Τσώρτσιλ – Παράλληλα ανέφερε ότι επιθυμεί να διακόψει εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία, ενώ για τις επιχειρήσεις στο Ιράν ανέφερε ότι πλέον η Τεχεράνη δεν διαθέτει ούτε αεροπορία, ούτε αεράμυνα, ούτε ναυτικό – «Επιτεθήκαμε πρώτοι γιατί αναμέναμε χτύπημα από το Ιράν».

Ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν την επίθεσή τους εναντίον του Ιράν, με πλήγμα που έπληξε και τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας, καθώς ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον σε 787 ανθρώπους.

Η ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία εντείνει παράλληλα τις αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο και έχει ξεκινήσει νέα χερσαία επιχείρηση στο νότιο τμήμα της χώρας. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ριάντ, προκαλώντας περιορισμένη πυρκαγιά και μικρές υλικές ζημιές. Η αεράμυνα του Κατάρ αναχαίτισε πυραύλους πάνω από τη Ντόχα

Φωτιές και καπνοί στο αεροδρόμιο της Τεχεράνη μετά από ισχυρό πλήγμα των IDF. Το Ισραήλ κατάφερε ισχυρό πλήγμα στο κτιριακό συγκρότημα της ανώτατης ηγεσίας του καθεστώτος Ισχυρές εκρήξεις σε Ντόχα, Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι – Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν: «Θα χτυπήσουμε όλα τα οικονομικά κέντρα στη Μέση Ανατολή»

Το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει ενισχύσεις στην Κύπρο αντιτορπιλικό και ελικόπτερα – Η Γαλλία πρόκειται να αποστείλει φρεγάτα του στόλου της στην Κύπρο, αλλά και αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα- Η Ελλάδα έχει ήδη αποστείλει τέσσερα μαχητικά F-16, ενώ δύο φρεγάτες έφτασαν στην περιοχή.

Ο αμερικανικός στρατός δηλώνει ότι έπληξε περισσότερους από 1.700 στόχους στην επιχείρηση του στο Ιράν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε σημερινό το διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ να πλεύσει προς την Μεσόγειο, ενώ δήλωσε ότι θα παρασχεθούν μέσα αεράμυνας στην Κύπρο και ότι θα κατευθυνθεί εκεί η γαλλική φρεγάτα Λαγκεντόκ.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Κύπρος είναι μια σύμμαχος χώρα με την οποία η Γαλλία υπέγραψε πρόσφατα συμφωνίες και σε συνεργασία με την Ελλάδα θα εργαστεί για την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο.

Adresse aux Français sur la situation en Iran et au Moyen-Orient. https://t.co/mvizts7tnh — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 3, 2026

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν φέρει την κύρια ευθύνη για αυτήν την κατάσταση», δήλωσε ο Μακρόν, αποδίδοντας στο Ιράν σημαντικό ρόλο στην κλιμάκωση της έντασης.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως «από το περασμένο Σάββατο, ο πόλεμος έχει πλήξει για άλλη μια φορά την Εγγύς και Μέση Ανατολή» και προειδοποίησε ότι η σύγκρουση «εξαπλώνεται σε όλη την περιοχή». Υπογράμμισε ότι το Ιράν έχει υποστηρίξει σημαντικά τη Χαμάς, έχει επιδιώξει το πυρηνικό του πρόγραμμα και «έχει εξαπολύσει πυρά εναντίον του ίδιου του λαού του».

