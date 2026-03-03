Η ρητορική του Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς ανώτατος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί για γενικευμένα χτυπήματα σε όλα τα οικονομικά κέντρα της Μέσης Ανατολής, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικούς στόχους.

Ο ταξίαρχος Εμπραχίμ Τζαμπάρι, μιλώντας σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διαμήνυσε ότι «αν ο εχθρός αποφασίσει να πλήξει τα κύρια κέντρα μας, θα πλήξουμε όλα τα οικονομικά κέντρα στην περιοχή». Με τη δήλωση αυτή συνέδεσε άμεσα τη στρατιωτική αντιπαράθεση με έναν πόλεμο φθοράς στην καρδιά της περιφερειακής οικονομίας.

Απειλές για τα Στενά του Ορμούζ

Στο ίδιο μήνυμα, ο Ιρανός αξιωματικός υποστήριξε ότι το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου και LNG. Προειδοποίησε δε ότι η τιμή του πετρελαίου, που ήδη κινείται πάνω από τα 80 δολάρια, «σύντομα θα φτάσει τα 200».

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης νευρικότητας στις αγορές ενέργειας, με το Μπρεντ να ξεπερνά τα 85 δολάρια. Αναλυτές προειδοποιούν για ένα νέο, βαθύτερο ενεργειακό σοκ, εάν η απειλή παρατεταμένου αποκλεισμού του Ορμούζ πραγματοποιηθεί.

Κλιμάκωση της σύγκρουσης

Οι απειλές των Φρουρών της Επανάστασης σημειώνονται την τέταρτη ημέρα του ανοιχτού πολέμου ανάμεσα σε Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ. Η Τεχεράνη απαντά στις συντονισμένες επιδρομές που στοίχισαν τη ζωή στον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων και drone σε στόχους στο Ισραήλ και σε χώρες του Κόλπου.

Παράλληλα, περιφερειακές δυνάμεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως το Κατάρ και το Μπαχρέιν καταγράφουν δεκάδες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές και λιμενικές υποδομές. Η διεθνής διπλωματία επιχειρεί να αποτρέψει μια μετωπική αναμέτρηση που θα μπορούσε να παραλύσει το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Ολες οι εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή, εδώ

Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, με στόχο να σταματήσουν τις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον τους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που επικαλείται δύο καλά ενημερωμένες πηγές.

Όπως σημειώνει το Axios, ένα πιθανό πλήγμα των Εμιράτων στο Ιράν θα αποτελούσε πρωτοφανή εξέλιξη. Το γεγονός ότι εξετάζεται αυτή η επιλογή αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την έντονη οργή που επικρατεί μεταξύ των χωρών του Κόλπου για τις ιρανικές επιθέσεις που έχουν στοχεύσει πολιτικές υποδομές καθώς και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το δημοσίευμα επισημαίνει επίσης ότι τα ΗΑΕ είναι η χώρα που έχει δεχθεί τις περισσότερες επιθέσεις από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου, ακόμη και περισσότερες από το Ισραήλ.

Μία από τις πηγές που επικαλείται το Axios ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα ΗΑΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο να λάβουν ενεργά αμυντικά μέτρα κατά του Ιράν. Παρόλο που δεν έχουν εμπλακεί στον πόλεμο με κανέναν τρόπο, έχουν υποστεί 800 βλήματα».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι «η άποψη που επικρατεί στα ΗΑΕ είναι ότι καμία χώρα στον κόσμο δεν θα παρέλειπε να αξιολογήσει την αμυντική της στάση υπό τέτοιες συνθήκες».

Δεδομένα από το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας των Εμιράτων, το Ιράν εκτόξευσε την Τρίτη 186 βαλλιστικούς πυραύλους, εκ των οποίων οι 172 αναχαιτίστηκαν, 13 έπεσαν στη θάλασσα και ένας έπληξε έδαφος των ΗΑΕ.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν 812 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με τα 755 να αναχαιτίζονται και τα 57 να πλήττουν στόχους εντός της χώρας. Από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν τρεις ξένοι υπήκοοι και τραυματίστηκαν περίπου 70 άτομα.

Το υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι «τα ΗΑΕ διατηρούν το πλήρες δικαίωμά τους να αντιδράσουν σε αυτή την κλιμάκωση και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της επικράτειάς τους, των πολιτών και των κατοίκων τους».