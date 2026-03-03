Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή όπου βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και στις Αρχές της πόλης.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι πυκνοί καπνοί υψώνονταν από το σημείο, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Ντουμπάι, η φωτιά προκλήθηκε από επίθεση με drone. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και επιχείρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, όπως επιβεβαίωσε η ίδια πηγή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν νωρίτερα κλείσει τις πρεσβείες τους στη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και τον Λίβανο, ενώ προειδοποίησαν τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν ορισμένες χώρες της περιοχής.

