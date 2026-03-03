Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή όπου βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και στις Αρχές της πόλης.

A local resident from Bur Dubai shared this video. I was told that it is allegedly a U.S. consulate that has been hit. pic.twitter.com/1LNx9yro7h — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) March 3, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι πυκνοί καπνοί υψώνονταν από το σημείο, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας.

Near US embassy in Dubai pic.twitter.com/z5VTZNVxNO — Sahil Shah (@thesahilsshah) March 3, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Ντουμπάι, η φωτιά προκλήθηκε από επίθεση με drone. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και επιχείρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

WATCH: Moment Iranian drone hits the U.S. Consulate in Dubai pic.twitter.com/tSXfHdU1tV — BNO News Live (@BNODesk) March 3, 2026

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, όπως επιβεβαίωσε η ίδια πηγή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν νωρίτερα κλείσει τις πρεσβείες τους στη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και τον Λίβανο, ενώ προειδοποίησαν τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν ορισμένες χώρες της περιοχής.

