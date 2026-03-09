Την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών περιστάσεων που ζήτησαν οι καταδικασθέντες για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής εισηγήθηκε στο Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας, η εισαγγελέας της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου.

Η πρόταση της Εισαγγελέως δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

Έτσι, σε περίπτωση που η πρότασή της γίνει δεκτή, μπορεί να οδηγήσει σε επικύρωση των πρωτόδικων ποινών ενώ όπως εκτιμάται θα επιφέρει και αλλαγές στο status για καταδικασθέντες πρώην βουλευτές, οι οποίοι σε προηγούμενα δικονομικά στάδια δεν είχαν οδηγηθεί στη φυλακή. Κάτι τέτοιο θα έχει σαν αποτέλεσμα πέντε πρώην βουλευτές, υπό την αναγκαία βεβαίως προϋπόθεση ότι θα επικυρωθεί η καταδίκη της 5 ετούς κάθειρξης που τους έχει επιβληθεί σε πρώτο βαθμό για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, να πρέπει να εκτίσουν την επιβληθείσα ποινή. Και υπό αυτό το πρίσμα τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη κατηγορία των καταδικασθέντων η απόφαση του δικαστηρίου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η διατύπωση της εισαγγελικής πρότασης προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης όσο και του πρώην βουλευτή Ιωάννη Λαγού, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός παρών στο εδώλιο και στη σημερινή διαδικασία.

Στην αγόρευση της η εισαγγελέας, η οποία επικαλέστηκε και πλήθος αποφάσεων του Αρείου Πάγου, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού του συννομου βίου, η εισαγγελέας έκανε λόγο για ροπή των κατηγορουμένων προς την αντικοινωνική συμπεριφορά επισημαίνοντας ότι το έγκλημα τους δεν ήταν η εξαίρεση. Και πρόσθεσε πως τέλεσαν εγκλήματα κατά της ζωής με ρατσιστικό κίνητρο, υπογραμμίζοντας σε μια αποστροφή της πρότασής της, ότι η συμπεριφορά τους απαιτεί θρασύτητα.

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη: Η επικαλούμενη καλή συμπεριφορά υποκριτική με την ελπίδα αναγνώρισης του συγκεκριμένου ελαφρυντικού. Μόνο η συμμόρφωσή τους στη φυλακή, τα ημερομίσθια δεν αρκούν για την αναγνώριση του ελαφρυντικού. Εκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι όλοι τήρησαν σκληρή υπερασπιστική γραμμή και επιχείρησαν να συσκοτίζουν την υπόθεση.

Για την απόρριψη ελαφρυντικού μη εύλογης διάρκειας της δίκης: Το χαρακτήρισε αόριστο γιατί δεν επικαλούνται για τη θεμελίωσή του συγκεκριμένα παραστατικά.

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού των μην ταπεινών αιτιών είπε ότι είναι αόριστο.

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού ειλικρινούς μεταμέλειας: Ανέφερε ότι μόνο φραστική ήταν η μετάνοια όσων της διεκδικούν.

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού μετεφηβικής ηλικίας: Όσοι το επικαλέστηκαν τόνισε ότι δεν ήταν νεανική επιπολαιότητα.

Για την απόρριψη του τεκμηρίου της αθωότητας: Οι δηλώσεις που επικαλέστηκαν δεν ασκούν επιρροή στην ποινική διαδικασία.

Και κατέληξε ότι το γεγονός ότι έχουν αποφυλακιστεί, αυτό οφείλεται σε ευεργετικές διατάξεις του ποινικού νομοθέτη.

Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να δευτερολογήσουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων πριν οι δικαστές εκδώσουν την απόφασή τους από την οποία εν πολλοίς εξαρτάται η ποινική μεταχείριση των 42 κατηγορουμένων.