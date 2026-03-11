«Παύλο τα καταφέραμε. Τελεσίδικα ναζιστική εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Τους ξεφτίλισες».
Με αυτές τις 12 λέξεις και με έκδηλη τη συγκίνηση της η Μάγδα Φύσσα στάθηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες να μιλήσει για το παιδί της και την εμβληματική αυτή υπόθεση.
Διαβάστε ακόμα: Χρυσή Αυγή: Επικύρωσε ποινές για το διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης – Ισόβια για Ρουπακιά
«Τελειώσαμε, σήμερα γυρίζω σπίτι με την καρδιά μου λίγο πιο ανακουφισμένη. Ευχαριστώ όλες και όλους που δώσαμε αυτό τον αγώνα. Παύλο νικήσαμε. Τους τσακίσες. Τους τσακίσες παιδί μου», πρόσθεσε η Μάγδα Φύσσα με δάκρυα στα μάτια.
Με το σύνθημα ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί που φώναξαν φίλοι του, αποχώρησε από τα δικαστήρια η μητέρα του, Μάγδα, δεκατρία χρόνια με τη δολοφονία του γιου της .
Η ιστορική απόφαση
Τη φυλάκιση της πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ελένης Ζαρούλια και τριών ακόμα κατηγορουμένων που κρίθηκαν ένοχοι για εγκληματική οργάνωση σηματοδοτεί η ομόφωνη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας για την εμβληματική αυτή υπόθεση που πριν λίγα λεπτά πέρασε στην ιστορία της ποινικής δικαιοσύνης.
Διαβάστε ακόμα: Χρυσή Αυγή: Οριστικά εγκληματική οργάνωση με απόφαση και του Εφετείου
Παραμένουν στη φυλακή
Τρεις ακόμα κατηγορούμενοι ο καταδικασμένος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα Γιώργος Ρουπακιάς και οι καταδικασμένοι ως διευθυντες εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης και Ιωάννη Λαγός παραμένουν στη φυλακή με βάση την πρωτόδικη ποινή.
Με βάση τη σημερινή απόφαση 11 καταδικασθέντες παραμένουν ελεύθεροι με μετατροπή της ποινής ενώ οι υπόλοιποι 24 κατηγορούμενοι έχουν ήδη εκτίσει τις ποινές τους και είναι ελεύθεροι .