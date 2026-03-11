«Παύλο τα καταφέραμε. Τελεσίδικα ναζιστική εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Τους ξεφτίλισες».

Με αυτές τις 12 λέξεις και με έκδηλη τη συγκίνηση της η Μάγδα Φύσσα στάθηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες να μιλήσει για το παιδί της και την εμβληματική αυτή υπόθεση.

«Τελειώσαμε, σήμερα γυρίζω σπίτι με την καρδιά μου λίγο πιο ανακουφισμένη. Ευχαριστώ όλες και όλους που δώσαμε αυτό τον αγώνα. Παύλο νικήσαμε. Τους τσακίσες. Τους τσακίσες παιδί μου», πρόσθεσε η Μάγδα Φύσσα με δάκρυα στα μάτια.

Με το σύνθημα ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί που φώναξαν φίλοι του, αποχώρησε από τα δικαστήρια η μητέρα του, Μάγδα, δεκατρία χρόνια με τη δολοφονία του γιου της .

Η ιστορική απόφαση