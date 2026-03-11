Επίθεση με πέτρες δέχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης συρμός της Γραμμής 1 του Μετρό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης που βρισκόταν μέσα στο τρένο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, άγνωστοι, οι οποίοι βρίσκονταν εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρείας, εκσφενδόνισαν πέτρα εναντίον διερχόμενου συρμού μεταξύ των σταθμών «Άνω Πατήσια» και «Περισσός». Η πέτρα έσπασε ένα από τα παράθυρα του τρένου, προκαλώντας τον τραυματισμό του επιβάτη από τα θραύσματα.

Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Περισσός», όπου το προσωπικό λειτουργίας της ΣΤΑΣΥ παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία. Στο σημείο έσπευσαν επίσης το ΕΚΑΒ και η ΕΛ.ΑΣ..

Η ΣΤΑΣΥ εξέφρασε τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση του επιβάτη και γνωστοποίησε ότι συνδράμει πλήρως την ΕΛ.ΑΣ. στο έργο της, ζητώντας την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη των δραστών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ακόμη ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη και θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια.