Η Διοικούσα Επιτροπή των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων (Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ.) ανακοίνωσε την προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα.

Η διαδικασία αφορά την πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Η προκήρυξη φέρει τον αριθμό 4/ΔΕΔΗΜΩΣ/30-6-2026 και τον κωδικό ΑΔΑ Ψ77Υ46ΝΚΠΔ-9ΥΘ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη με αριθμό 4/ΔΕΔΗΜΩΣ/30-6-2026 (ΑΔΑ Ψ77Υ46ΝΚΠΔ-9ΥΘ), καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη τη χώρα, που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση για τοποθέτηση με θητεία στις σχολικές μονάδες του Δικτύου ΔΗΜ.Ω.Σ., οι οποίες λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με την προκήρυξη με αριθμό 4/ΔΕΔΗΜΩΣ/30-6-2026 (ΑΔΑ Ψ77Υ46ΝΚΠΔ-9ΥΘ), καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη τη χώρα, που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση για τοποθέτηση με θητεία στις σχολικές μονάδες του Δικτύου ΔΗΜ.Ω.Σ., οι οποίες λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2026-2027.

Η διαδικασία αφορά εκπαιδευτικούς:

α) από όλη την Επικράτεια,

β) από την περιοχή διορισμού τους, εφόσον έχουν διοριστεί το σχολικό έτος 2025-2026, οπότε κατά το πρώτο έτος της θητείας τους θα διανύουν το δεύτερο έτος διορισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τετραετή θητεία σε όλες τις διαθέσιμες θέσεις διδακτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων του Δικτύου ΔΗΜ.Ω.Σ., συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 έως την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr, στη διαδρομή: Εκπαίδευση > Επαγγελματίες εκπαίδευσης > Αιτήσεις εκπαιδευτικών για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν σειρά προτίμησης για τις σχολικές μονάδες του Δικτύου ΔΗΜ.Ω.Σ. στις οποίες επιθυμούν να υπηρετήσουν. Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σχολικές μονάδες που λειτουργούν εντός της περιοχής διορισμού τους.