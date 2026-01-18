Στη Μητρόπολη Αθηνών τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Η επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου «Θάνος Αξαρλιάν». Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, ο Κώστας Μπακογιάννης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι το ετήσιο μνημόσυνο «υπενθυμίζει μια θεμελιώδη ιστορική αλήθεια: […]