Καλεσμένη στην παρέα του Buongiorno ήταν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Η Σοφία Ζαχαράκη έκανε τον απολογισμό της για τη χρονιά που πέρασε, λέγοντας πως ήταν ένα έτος που σημαδεύτηκε από απώλειες, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες.

«Μου έφερε υγεία για την οικογένεια και για μένα. Είχα μία απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου, αλλά και τρομερές ευκαιρίες, ώστε να εξελιχθώ, η αλλαγή από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο Παιδείας. Προσπαθώ να μάθω και να βελτιωθώ καθημερινά. Είναι ένα ταξίδι που προσπαθώ να βελτιώνομαι», είπε.

Η υπουργός αποκάλυψε πως σχετίζεται με τον τομέα της εκπαίδευσης μέσω της οικογένειάς της, καθώς ο πατέρας της ήταν θεολόγος.

«Ήταν φτωχά παιδιά, από μικρά χωριά της Ευρυτανίας. Για να μπορέσουν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον πήγαιναν στο σχολείο με τα πόδια. Φεύγανε από το χωριό και πηγαίνανε στην Λαμία, στην εκκλησιαστική σχολή, όπου η συνήθης διαδρομή ήταν να γίνουν θεολόγοι. Έγινε από μία ανάγκη για να υπάρχει οικονομική δυνατότητα για να ζήσεις και να βρεις μία δουλειά».

Για την πολιτική

Το όνειρό της ήταν να σπουδάσει Νομική, ωστόσο βρέθηκε στα έδρανα του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας. Όσο για την ενασχόλησή της με τα κοινά είπε:

«Κανένας στην οικογένεια δεν ασχολήθηκε με την πολιτική. Είχα σαν πρότυπο τον Παύλο Μπακογιάννη. Ήταν άνθρωπος που είχε κάνει πολλά για τον τόπο του και είχε φτάσει τόσο ψηλά. Ήταν ίνδαλμα για μένα, πως μπόρεσε να επιστρέψει πράγματα στο μέρος καταγωγής του», εξήγησε.

«Το ‘πάση θυσία’ εμένα δεν με χαρακτηρίζει. Το να κάνω πράγματα και να προσπαθώ να ανταπεξέλθω, να βάζω το λιθαράκι μου και να πετύχω μικρές νίκες είναι το μότο που με χαρακτηρίζει».

«Δεν υπήρχε τίποτα προδιαγεγραμμένο. Ήμουν ένα παιδί που πήγε στο δημόσιο σχολείο και στο δημόσιο πανεπιστήμιο, από μία οικογένεια με μικρομεσαία δυνατότητα. Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι κάποιος μπορεί να τα καταφέρει».

«Είχα δουλέψει 12 χρόνια σε σχολεία, έχω κάνει δημόσιες σχέσεις 6 μήνες σε εταιρεία, έχω κάνει πολλές δουλειές. Δούλεψα σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία στην Αττική, αλλά γνωρίζω από μέσα την εκπαίδευση».

«Κάποια στιγμή το 2016 μου έγινε πρόταση να πάω στη ΝΔ, μου ζήτησαν να βοηθήσω, έτσι ώστε να καταρτίσουμε το κυβερνητικό σχέδιο της ΝΔ. Δεν γνώριζα μέχρι τότε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μου πρότεινε να γίνω αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου».

Έρχονται βελτιώσεις στην εκπαίδευση

Όπως είπε η ίδια, το υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει μέσα στα επόμενα χρόνια σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε βελτιώσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, οι οποίες αφορούν τις φοιτητικές εστίες και τις εγκαταστάσεις.

«Μπορείς να βάλεις τον σπόρο, ώστε μετά από χρόνια ένα παιδί να έχει ανακαινισμένο σχολείο», είπε.

«Δεν δέχομαι διασπορά ψευδών ειδήσεων, γιατί δίνεται λάθος εντύπωση για το συμβάν», είπε η Σοφία Ζαχαράκη αναφερόμενη στο περιστατικό που σημειώθηκε στην Κυψέλη, όταν μία ανήλικη μαχαίρωσε συμμαθήτριά της, τονίζοντας πως υπήρξε διαρροή προσωπικών δεδομένων της μαθήτριας.

«Η προσέγγιση στην παράλληλη στήριξη αλλάζει. Το ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. έχει μακρά αναμονή για να εξεταστεί ένα παιδί. Προσλάβαμε και διορίσαμε περισσότερο κόσμο, υπάρχει διαδικτυακή πλατφόρμα για τα ραντεβού ώστε να επισπεύσουμε τη διαδικασία και δίνουμε διαγνωστικά εργαλεία καινούργια στους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί».

Όσον αφορά τους αναπληρωτές, η Σοφία Ζαχαράκη είπε πως το υπουργείο προσπάθησε η Α’ και Β’ φάση πρόσληψής τους να είναι πιο κοντά χρονικά, ενώ για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις είπε:

«Θεωρώ ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο που πρέπει να καταργήσουμε τις εξετάσεις, όμως δεν είμαστε ακόμα εκεί. Κάθε κατάργηση πρέπει να την κάνουμε με υπευθυνότητα και όχι με δηλώσεις πυροτεχνήματα».

Παράλληλα, το ΣτΕ έκρινε ότι οι μαθητές που δεν θα συμμετέχουν στο μάθημα των Θρησκευτικών θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το μάθημα της Ηθικής.