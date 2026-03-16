Ο Δημήτρης Γιαννέτος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει διεθνώς, καθώς θεωρείται ένας από τους πιο αγαπημένους και επιτυχημένους hair stylist του Χόλιγουντ. Ανάμεσα στις διάσημες πελάτισσές του βρίσκεται και η Ντέμι Μουρ, με την οποία συνεργάζεται τακτικά για τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Ο ταλαντούχος κομμωτής ήταν εκείνος που επιμελήθηκε το χτένισμα της διάσημης σταρ για τη βραδιά των Όσκαρ, η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το βράδυ της Κυριακής (16.03.2026). Η Ντέμι Μουρ εμπιστεύτηκε για ακόμη μία φορά τον Δημήτρη Γιαννέτο, ο οποίος δημιούργησε ένα κομψό και διαχρονικό look που αναδείκνυε τη φυσική της ομορφιά.

Demi Moore poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS/Daniel Cole

«Forest hair για εμβληματικά μαλλιά της Ντέμι Μουρ στα Όσκαρ απόψε στο Λος Άντζελες», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννέτος στη λεζάντα της ανάρτησής του, δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών της σταρ.

Στις φωτογραφίες, η Ντέμι Μουρ ποζάρει χαμογελαστή, αναδεικνύοντας το εντυπωσιακό χτένισμα που υπογράφει ο Έλληνας hairstylist.

