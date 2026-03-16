Ο Δημήτρης Γιαννέτος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει διεθνώς, καθώς θεωρείται ένας από τους πιο αγαπημένους και επιτυχημένους hair stylist του Χόλιγουντ. Ανάμεσα στις διάσημες πελάτισσές του βρίσκεται και η Ντέμι Μουρ, με την οποία συνεργάζεται τακτικά για τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Ο ταλαντούχος κομμωτής ήταν εκείνος που επιμελήθηκε το χτένισμα της διάσημης σταρ για τη βραδιά των Όσκαρ, η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το βράδυ της Κυριακής (16.03.2026). Η Ντέμι Μουρ εμπιστεύτηκε για ακόμη μία φορά τον Δημήτρη Γιαννέτο, ο οποίος δημιούργησε ένα κομψό και διαχρονικό look που αναδείκνυε τη φυσική της ομορφιά.

«Forest hair για εμβληματικά μαλλιά της Ντέμι Μουρ στα Όσκαρ απόψε στο Λος Άντζελες», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννέτος στη λεζάντα της ανάρτησής του, δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών της σταρ.

Στις φωτογραφίες, η Ντέμι Μουρ ποζάρει χαμογελαστή, αναδεικνύοντας το εντυπωσιακό χτένισμα που υπογράφει ο Έλληνας hairstylist.

