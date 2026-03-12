Σοκ προκαλεί στη Βρετανία η υπόθεση μιας κοπέλας, η οποία κρατήθηκε αιχμάλωτη επί 25 χρόνια από μια μητέρα δέκα παιδιών, υπό συνθήκες που οι αρχές χαρακτηρίζουν ως απάνθρωπες. Η νεαρή υπέστη βασανισμούς και υποσιτισμό, μετατρεπόμενη ουσιαστικά σε σκλάβα μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Η γυναίκα, μητέρα δέκα παιδιών, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 13 ετών, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι κρατούσε μια ευάλωτη γυναίκα παρά τη θέλησή της και την εξανάγκαζε να εργάζεται ως οικιακή σκλάβα για δεκαετίες.

Η 56χρονη Μάντι Γουίξον κρίθηκε ένοχη για παράνομη κατακράτηση και εξαναγκασμό σε εργασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, ανάγκαζε το θύμα να καθαρίζει το ακατάστατο σπίτι της στο Tewkesbury, στην περιοχή του Gloucestershire, υπό συνθήκες πλήρους απομόνωσης.

Mother-of-ten Amanda Wixon has been found guilty of keeping a woman with learning difficulties in her house and using her as a slave for 25 years. Read more ➡️ https://t.co/pjg2uQHlyO pic.twitter.com/HYtN8RsX20 — Sky News (@SkyNews) January 21, 2026

Η «Κ» είχε γεννηθεί σε μία οικογένεια με προβλήματα και ήταν 16 ετών το 1996, όταν και δόθηκε στην Γουίξον. Στα 40 της, τον Μάρτιο του 2021, βρέθηκε στην αστυνομία, αφότου ένας από τους γιους της 56χρονης που είχε φύγει από το σπίτι έκανε καταγγελία, σύμφωνα με το BBC.

Η γυναίκα έπεφτε τακτικά θύμα ξυλοδαρμών με το κοντάρι της σκούπας, ενώ είχε χάσει τα δόντια της. Της απαγορευόταν να βγει από το σπίτι και αναγκαζόταν να πλένεται κρυφά τα βράδια.

Είχες ουλές στο πρόσωπο από χλωρίνη

Το δωμάτιό της είχε περιγραφεί από τους αστυνομικούς ως «κελί», ενώ το σπίτι ήταν ακατάστατο και βρώμικο. Όταν αποκαλύφθηκε η φρικιαστική υπόθεση, η «Κ» είχε ουλές στο πρόσωπο εξαιτίας της χλωρίνης, μώλωπες και κάλους στα πόδια, αφού της εξανάγκαζαν να καθαρίζει τα πατώματα γονατιστή.

«Δεν θέλω να είμαι εδώ. Δεν νιώθω ασφαλής. Η Μάντι με χτυπάει συνέχεια. Δεν μου αρέσει αυτό» είχε πει η «Κ» στους αστυνομικούς. «Όταν έφτασε η αστυνομία, το θύμα είχε το κεφάλι του σκυμμένο, ήταν σαφές ότι ήταν εξαιρετικά φοβισμένο» είχε δηλώσει ο αστυνομικός Άλεξ Πόκετ.

Στη συνέχεια εξετάστηκε από γιατρούς που διαπίστωσαν πως ήταν υποσιτισμένη ενώ οδοντίατρος σημείωσε πως υπέφερε για χρόνια λόγω αποστημάτων.

«Η μαμά σου θα πάει φυλακή»

Τον Ιανουάριο η Γουίξον είχε κριθεί ένοχη από το δικαστήριο για παράνομη κράτηση, εξαναγκασμό σε καταναγκαστική εργασία, επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης. Τότε είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους εν αναμονή της έκδοσης απόφασης για την ποινή της.

Σήμερα το δικαστήριο ανακοίνωσε πως θα φυλακιστεί.

Μπαίνοντας σήμερα στο δικαστήριο για την ανακοίνωση της ποινής της, η Γουίξον είπε στον γιο της «η μαμά σου θα πάει φυλακή». Η «Κ» παρακολούθησε τη συνεδρίαση του δικαστηρίου μέσω βίντεο.

«Αυτό που συνέβη στην Κ εξακολουθεί να ελέγχει μεγάλο μέρος της ζωής της και θα ζήσει με τις συνέπειες του τραύματός της για το υπόλοιπο της ζωής της» είπε ο εισαγγελέας Σαμ Τζόουνς. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κακοποίηση που βίωσε, με την Γουίξτον να της ρίχνει καθαριστικά στο στόμα, να την σπρώχνει στις σκάλες και να της βουτάει το κεφάλι στην τουαλέτα.