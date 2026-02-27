Καταγγελία σε βάρος του 50χρονου πατέρα του τον οποίο και τελικά σκότωσε είχε κάνει ο 18χρονος από τη Λέρο. Η καταγγελία είχε γίνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

O 18χρονος όταν ήταν 12 ετών υφίστατο συστηματική, καθημερινή κακοποίηση από τον πατέρα του, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο του Παιδιού». «Βάσει της αναφοράς 12χρονος υφίστατο συστηματική, καθημερινή κακοποίηση από τον πατέρα του, ενώ αναφέρθηκε και περιστατικό όπου ο πατέρας εθεάθη να πετά ένα σφυρί προς το μέρος του παιδιού», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τότε, ο πατέρας είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου και λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Συχνοί καβγάδες, ξύλο και… αυτόφορο στον πατέρα

Oι καβγάδες και τα επεισόδια μεταξύ πατέρα και γιου ήταν συχνοί.

Μάλιστα, το 2022, είχε σημειωθεί ένα σοβαρό περιστατικό κατά το οποίο το θύμα είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως είχε καταγγελθεί, το θύμα είχε πετάξει στον γιο του ένα αιχμηρό αντικείμενο και συγκεκριμένα κοπίδι, τραυματίζοντάς τον. Στη συνέχεια και ενώ ο γιος του βρισκόταν πεσμένος στο πάτωμα του σπιτιού, τον τράβηξε από τα χέρια, χτυπώντας τον ταυτόχρονα με γροθιές στο μπράτσο και τον έβγαλε εκτός σπιτιού προκειμένου να τον βοηθήσει στη δουλειά. Το θύμα τότε είχε συλληφθεί και είχε αφεθεί ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Το χρονικό της δολοφονίας

Όπως μεταδίδει το MEGA, η ώρα ήταν 6 χθες το απόγευμα, όταν οι κάτοικοι στα Άλιντα της Λέρου αντίκρισαν τον 50χρονο μηχανικό αυτοκινήτων νεκρό μέσα στο συνεργείο του, μέσα σε μια λίμνη αίματος. Λίγα λεπτά πριν υπήρξαν αυτήκοοι μάρτυρες ενός ακόμη άγριου καβγά με τον 17χρονο γιο του.

«Είχε προηγηθεί τσακωμός. Απλά τον βρήκε σε εύκαιρο σημείο, τον χτύπησε από πίσω με ένα βαρύ αντικείμενο και του άνοιξε μια τρύπα οκτώ εκατοστών στο κρανίο. Ήταν αιμόφυρτος όταν τον είδαμε», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο 17χρονος στεκόταν δίπλα στο άψυχο σώμα του πατέρα του. Ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για ατύχημα.

«Ο γιος του ήταν εκεί φυσικά και προσπαθούσε να κρύψει όλο αυτό το σκηνικό που είχε κάνει. Επικαλέστηκε ότι έπεσε ένα ράφι πάνω στο κεφάλι του πατέρα του, πράγμα που δεν συνέβαινε γιατί όλα τα ράφια ήταν στη θέση τους», συνέχισε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Ομολόγησε

Κάλεσαν ασθενοφόρο αλλά ήταν ήδη αργά. Οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία η οποία λίγη ώρα μετά συνέλαβε τον νεαρό. Έπειτα από δώδεκα ώρες ανάκρισης, στις 6 το πρωί της Παρασκευής ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του.

«Όταν πήγαμε στα επείγοντα ήρθε κι εκείνος και έκλαιγε και φώναζε και έλεγε «τι έκανα στον πατέρα μου» και κάπου ψυλλιάστηκαν οι αστυνομικοί και επί τόπου του πέρασαν χειροπέδες. Τον στριμώξανε στο τμήμα και έξι η ώρα το πρωί τα ομολόγησε όλα», αποκάλυψε ο αυτόπτης μάρτυρας της υπόθεσης.

«Το παιδί έτρωγε ξύλο από όλη την οικογένεια, ξύλο και βρισιές» λένε κάτοικοι

Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι στα Άλιντα, η κατάσταση στην οικογένεια, η οποία έχει άλλα δύο παιδιά ηλικίας 12 και 8 ετών, ήταν προβληματική εδώ και χρόνια.

Κυρίως για τον 17χρονο ο οποίος από μικρή ηλικία δεχόταν καθημερινά ψυχολογική και κυρίως σωματική κακοποίηση.

«Χρόνια τραβάει αυτό. Όλη η οικογένεια φταίει όμως, δεν φταίει μόνο ο πατέρας. Και η μάνα, και ο πατέρας και πιο πολύ η γιαγιά και ο παππούς. Αυτό το παιδί έτρωγε από μικρό ξύλο. Από όλη την οικογένεια. Είχε πολύ θυμό το παιδάκι. Με τόσο ξύλο που είχε φάει από μικρό, συνέχεια το βρίζανε. Όλη μέρα το βρίζανε το παιδάκι αυτό. Από μικρό που ήτανε, στην παιδική του ηλικία. Δεν έζησε παιδική ηλικία. Ξύλο και βρισιές» συνέχισε ο μάρτυρας.

Όλοι γνωρίζανε και κρατούσαν κλειστό το στόμα τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βία που δεχόταν ο 17χρονος ήταν κοινό μυστικό στη μικρή κοινωνία της Λέρου. Οι καβγάδες με τον πατέρα του στο συνεργείο όπου δούλευαν μαζί ήταν καθημερινοί.

«Όλοι το γνωρίζανε και όλοι είχαν κλειστό το στόμα τους. Και η κοινωνική λειτουργός το γνώριζε. Άπειρες φορές τους έχει καλέσει. Τους έλεγε μην κάνετε τέτοια πράγματα, «εντάξει, εντάξει», φεύγανε και ξανά την ίδια μέρα γίνονταν ξανά τα ίδια», καταλήγει ο μάρτυρας.