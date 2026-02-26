Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία της Λέρου από την τραγική υπόθεση θανάτου ενός 50χρονου άνδρα, με τις αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο πατροκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φερόμενος ως δράστης είναι ο 18χρονος γιος του θύματος. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο συνεργείο που διατηρούσαν πατέρας και γιος, έπειτα από έντονη λογομαχία μεταξύ τους.

Τραγική εξέλιξη μετά από καβγά

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να χτύπησε τον πατέρα του στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο, προκαλώντας του θανάσιμο τραυματισμό.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο του νησιού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και θλίψη στη Λέρο, καθώς πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει το νησί.