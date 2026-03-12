Ισραηλινός βομβαρδισμός σκότωσε σήμερα δύο καθηγητές στις εγκαταστάσεις του κρατικού πανεπιστημίου του Λιβάνου, το οποίο βρίσκεται στα όρια των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA).

«Μια ισραηλινή επιδρομή με drone» σκότωσε τον Χουσεΐν Μπάζι, επικεφαλής τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών, και έναν καθηγητή που βρίσκονταν στον αύλειο χώρο, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η πανεπιστημιούπολη βρίσκεται στα όρια των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι εξαπέλυσε πλήγματα «μεγάλου εύρους» εναντίον της σιιτικής οργάνωσης σε όλη την πρωτεύουσα του Λιβάνου.