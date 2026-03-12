Φρίκη έχει προκαλέσει στην Τουρκία προκαλεί η δολοφονία μιας 13χρονης από τον ίδιο της τον πατέρα στο Εσκισεχίρ. Η Ζεχρά Ουζούμ είχε εξαφανιστεί πριν από δέκα ημέρες και η σορός της βρέθηκε θαμμένη σε κήπο, ενώ ο πατέρας της, Αμπντουλραζάκ Ουζούμ, είχε αυτοκτονήσει δύο ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Η εξαφάνιση σημειώθηκε στις 2 Μαρτίου, όταν η οικογένεια Ουζούμ, που κατοικούσε στη συνοικία Camlıca του Tepebası, δήλωσε την απουσία της 13χρονης στις αρχές. Παρά τις προσπάθειες συγγενών, φίλων και αστυνομικών, τα ίχνη της Ζεχρά χάθηκαν, κινητοποιώντας τις τοπικές αρχές και εθελοντές.

Eskişehir’de 13 yaşındaki Zehra Üzüm’den acı haber geldi. Ekiplerin incelemesi sonucu küçük kızın cansız bedeni, kayıp ihbarından 2 gün sonra intihar eden babasının hobi bahçesinde gömülü bulundu. Soruşturma, hayatına son veren babanın telefon kayıtları ve kamera görüntüleri… https://t.co/uZJMOs53AM pic.twitter.com/HMHKFPzgmx — Habertürk (@Haberturk) March 12, 2026

Δύο ημέρες αργότερα, στις 4 Μαρτίου, ο πατέρας της, Αμπντουλραζάκ Ουζούμ, βρέθηκε απαγχονισμένος. Το γεγονός αυτό οδήγησε τις αρχές να επικεντρώσουν την έρευνα στον ίδιο, εξετάζοντας τις τηλεφωνικές του επικοινωνίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Hurriyet.

Από την ανάλυση των στοιχείων, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στα ίχνη του πατέρα. Σκάβοντας στον κήπο του σπιτιού του, στην αγροτική περιοχή Asagıkartal, εντόπισαν τη σορό της 13χρονης. Εισαγγελέας και ιατροδικαστής έσπευσαν στο σημείο, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νεκροψία.

Τέλος, οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαλευκάνουν τις συνθήκες του εγκλήματος.