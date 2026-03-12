Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε την πυρηνική εγκατάσταση «Taleqan» στο Ιράν, στο πλαίσιο των πρόσφατων επιχειρήσεων του κατά ιρανικών στόχων. Το πλήγμα αυτό εντάσσεται στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τεχεράνης για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν παραμένουν στο επίκεντρο των ενεργειών του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, που επιδιώκουν να περιορίσουν την πρόσβαση της Τεχεράνης σε τεχνολογίες ικανές να οδηγήσουν στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι IDF δημοσίευσαν φωτογραφία από την επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν την εγκατάσταση «Taleqan». Σύμφωνα με τους ίδιους, η εγκατάσταση είχε χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του μυστικού προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της δεκαετίας του 2000, γνωστού ως Amad.

צה״ל תקף אתר מרכזי נוסף של משטר הטרור האיראני לפיתוח יכולות לנשק גרעיני כחלק מגלי התקיפות שהושלמו בימים האחרונים בטהרן, חיל האוויר תקף בהכוונה מדויקת של אמ״ן אתר נוסף בתוכנית הגרעין האיראנית, אתר ׳טלקאן׳, ששימש את המשטר לקידום יכולות קריטיות בפיתוח נשק גרעיני. האתר שימש בשנים… pic.twitter.com/ZrFxrLnDCN — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 12, 2026

«Ο ισραηλινός στρατός επιτίθεται σε άλλη μια σημαντική εγκατάσταση του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Στο πλαίσιο των επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Τεχεράνη, η Πολεμική Αεροπορία, με την ακριβή καθοδήγηση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, επιτέθηκε σε άλλη μια εγκατάσταση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, την εγκατάσταση “Taleqan”, την οποία το καθεστώς χρησιμοποιούσε για την ανάπτυξη κρίσιμων δυνατοτήτων στην κατασκευή πυρηνικών όπλων», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανάρτησή τους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «η εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών και τη διεξαγωγή ευαίσθητων πειραμάτων στο πλαίσιο του “Amad”, του μυστικού προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της δεκαετίας του 2000».

Ο στόχος της επιχειρήσης «Like a Lion»

«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης “Like a Lion”, ο IDF ενήργησε συστηματικά κατά των κέντρων γνώσης και των υποδομών που προωθούσαν τον τομέα των πυρηνικών όπλων του Ιράν, με στόχο την εξάλειψη μιας αναδυόμενης υπαρξιακής απειλής για το κράτος του Ισραήλ. Παρά τη σοβαρή ζημιά που υπέστη το πρόγραμμα, το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν εγκατέλειψε το σχέδιό του και συνέχισε να αναπτύσσει και να προωθεί τις δυνατότητες που απαιτούνται για τα πυρηνικά όπλα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο IDF διαπίστωσε ότι το καθεστώς είχε πρόσφατα αρχίσει την αποκατάσταση της εγκατάστασης, μετά την επίθεσή του τον Οκτώβριο του 2024. Η επίθεση αποτελεί ένα επιπλέον βήμα στην συνεχιζόμενη προσπάθεια να στερηθεί το καθεστώς τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων», προσθέτουν στην ανάρτηση.

«Η επίθεση είναι μέρος της σειράς ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης “Like a Lion”, σκοπός της οποίας είναι να προκαλέσει βαθιά και διαρκή ζημιά στα θεμέλια του πυρηνικού προγράμματος του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», καταλήγει η ανάρτηση.

Το ιστορικό των επιθέσεων

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο των ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων το καλοκαίρι του 2025, στον επονομαζόμενο «πόλεμο των 12 ημερών».

ΗΠΑ και Ισραήλ υποστήριζαν τότε πως κατέστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος του πυρηνικού προγράμματος, με το Ιράν να απαντά ότι τα πλήγματα απλώς καθυστέρησαν ελάχιστα την ανάπτυξή του.