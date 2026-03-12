Η Ελλάδα επανέλαβε την πάγια θέση της απέναντι στις μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας σχετικά με το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, τονίζοντας ότι είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Τη δήλωση αυτή έκανε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζώχιου, με αφορμή τη νέα τουρκική παρέμβαση.

Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας χαρακτήρισε την ανάπτυξη συστοιχίας πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο και μαχητικών F-16 στη Λήμνο ως «παραβίαση» και μίλησε για «απόπειρα τετελεσμένων».

Απαντώντας, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη και διατυπωμένη επανειλημμένως. Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα: «Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος».

Η εκπρόσωπος τόνισε ότι οι συνθήκες αυτές δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας για το καθεστώς των νησιών. Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη, καθώς η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή επιβάλλει την απαραίτητη αμυντική προπαρασκευή. Όπως σημείωσε, η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης απαιτούν σύνεση και νηφαλιότητα, όχι ανίσχυρες τοποθετήσεις.

Παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξανόμενη στρατιωτική ένταση και τον κίνδυνο εξάπλωσης της σύρραξης. Η Λάνα Ζώχιου κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθεί η διάχυση μιας κρίσης που απειλεί τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Η εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Ελλάδα ζητεί την επανενεργοποίηση διαύλων διαλόγου και την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τονίζοντας ότι η πλήρης εποπτεία του αποτελεί προϋπόθεση σταθερότητας στην περιοχή.

Διπλωματικές επαφές και διεθνείς πρωτοβουλίες

Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους εταίρους της χώρας. Ο Γεραπετρίτης συμμετείχε στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, όπου επανέλαβε τη σημασία της διπλωματίας, του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και της προστασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Η Ελλάδα συγκηδεμόνευσε και ψήφισε θετικά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που εκφράζει αλληλεγγύη προς τις χώρες του Κόλπου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς το 80% του παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται δια θαλάσσης και οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν προκαλέσει διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Αμυντική προπαρασκευή και ανθρωπιστική συνδρομή

Η εμπόλεμη κατάσταση στην περιοχή καθιστά αναγκαία την αμυντική προπαρασκευή της Ελλάδας. Η χώρα ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα αμυντικής συνδρομής της Κύπρου και της Βουλγαρίας, ενώ υπογραμμίστηκε η γεωπολιτική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ελλάδα, μαζί με τη Γαλλία και άλλες χώρες, ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση για τον Λίβανο, εκφράζοντας αλληλεγγύη και αντίθεση σε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στο έδαφός του. Παράλληλα, εξετάζεται η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργεί σε 24ωρη βάση, συντονίζοντας τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τη Μέση Ανατολή. Ήδη έχουν επιστρέψει περίπου 2.000 άτομα από χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν.

Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές εργάζονται αδιάκοπα υπό δύσκολες συνθήκες για την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων. Η Πρεσβεία στο Ιράν έχει μεταφερθεί προσωρινά στο Μπακού για λόγους ασφαλείας, ενώ παρακολουθείται η κατάσταση των Ελλήνων ναυτικών στην περιοχή του Κόλπου.

Διπλωματικές συναντήσεις και ενεργειακά έργα

Το πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών περιλαμβάνει συμμετοχή στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες και επίσκεψη στο Βερολίνο για συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του. Η ατζέντα επικεντρώνεται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, έργο στρατηγικής σημασίας και κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, παρά τις περιφερειακές εντάσεις.

Το Global Media Center

Το Global Media Center, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, παρουσιάστηκε ως εργαλείο σύγχρονης δημόσιας διπλωματίας. Στόχος του είναι η παρακολούθηση της διεθνούς ειδησεογραφίας, η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και η ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας.

Όπως διευκρινίστηκε, η πλατφόρμα δεν περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης ούτε το δημοσιογραφικό έργο, αλλά εντοπίζει και απαντά σε ψευδείς ή κακόβουλες ειδήσεις που στρέφονται κατά της χώρας. Η παρουσίασή της πραγματοποιήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου από τον Υπουργό Εξωτερικών.

Ανθρωπιστικά ζητήματα

Αναφορικά με τη μεταφορά κατοικιδίων στις πτήσεις επαναπατρισμού, η Εκπρόσωπος ανέφερε ότι εφαρμόζεται η πολιτική κάθε αεροπορικής εταιρείας. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα ειδικής πρόβλεψης σε επόμενες πτήσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.