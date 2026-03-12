Η Δικαιοσύνη μίλησε, όμως η απειλή του φασισμού παραμένει ζωντανή και απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση από την κοινωνία και τους θεσμούς, σημείωσε σε νεότερη ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στο Facebook, με αφορμή την καταδίκη της Χρυσής Αυγής.

Όπως τόνισε, «η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου επιβεβαιώνει οριστικά τον χαρακτηρισμό της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης, σφραγίζοντας ένα κεφάλαιο που στιγμάτισε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας».

Σχεδόν δεκατρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ επίσκεψη στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Παρόντες ήταν πολίτες και ο πρώην βουλευτής Β’ Πειραιά του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Διαμαντίδης, σε μια συμβολική πράξη τιμής στη μνήμη του ανθρώπου που με τον θάνατό του έγινε καταλύτης για την εξάρθρωση του εγκληματικού δικτύου που δρούσε υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος σημείωσε ο κ. Παπανδρέου.

Επιπλέον, τόνισε ότι η παρουσία στο σημείο αποτέλεσε επίσης ένδειξη συμπαράστασης προς τη Μάγδα Φύσσα, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει επιδείξει αξιοθαύμαστη αντοχή, αλλά και προς τα υπόλοιπα θύματα της ναζιστικής βίας — τους Αιγύπτιους αλιεργάτες, τους μετανάστες και τους ακτιβιστές που δέχθηκαν επιθέσεις από τα Τάγματα Εφόδου.

«Iστορική στιγμή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου»

«Η δικαστική αυτή εξέλιξη συνιστά ιστορική στιγμή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Πρόκειται για δικαίωση των θυμάτων της φασιστικής βίας και όλων όσοι αγωνίστηκαν ώστε η δημοκρατία να μη λυγίσει μπροστά στον φόβο.

Ωστόσο, παρότι η καταδίκη της Χρυσής Αυγής αποτελεί νίκη της δημοκρατίας, θα ήταν επικίνδυνο να θεωρηθεί ότι το φαινόμενο έχει εξαλειφθεί. Η απειλή του φασισμού και του αυταρχισμού δεν εξαφανίζεται με μια δικαστική απόφαση» τόνισε ο Γιώργος Παπανδρέου.

«Διαρκής η πρόκληση του αυταρχισμού»

«Στις σύγχρονες δημοκρατίες, ο αυταρχισμός δεν εκδηλώνεται πάντα με πραξικοπήματα ή στολές. Συχνά εισχωρεί ύπουλα, μέσα από τη διάβρωση των θεσμών, την απαξίωση των δημοκρατικών διαδικασιών, την κοινωνική ανισότητα και την καλλιέργεια φόβου και πόλωσης» έγραψε χαρακτηριστικά.

Για να καταλήξει: «Δεν υπάρχει περιθώριο για λήθη ή εφησυχασμό. Η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη· αποτελεί έναν διαρκή αγώνα που απαιτεί συμμετοχή, ευθύνη και εγρήγορση από όλους».