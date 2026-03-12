Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας για τα Patriot στην Κάρπαθο παρέπεμψε στην πρόσφατη σχετική απάντηση της εκπροσώπου του, Λάνας Ζωχιού, προς τον Τούρκο ομόλογό της.

Ολόκληρη η δήλωση:

“Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος. Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών. Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις“.

Η Άγκυρα επανήλθε νωρίτερα με αιχμές για τις ελληνικές στρατιωτικές κινήσεις στα νησιά του Αιγαίου, κάνοντας λόγο για παραβίαση διεθνών συμφωνιών. «Οι ενέργειες της Ελλάδας που παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών, σε αντίθεση με τις νομίμως συνηφθήσες συνθήκες, δημιουργούν παρανομία και βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας μας», αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Άγκυρα υποστηρίζει πως οι ελληνικές πρωτοβουλίες δεν έχουν ουσιαστικό στρατηγικό σκοπό, αλλά αποσκοπούν στην αξιοποίηση των περιφερειακών εντάσεων προς ίδιον όφελος.

Στο πλαίσιο του ΟΗΕ, χθες η Ελλάδα ψήφισε θετικά μαζί με άλλα 134 μέλη του οργανισμού την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας με την οποία εκφράζεται η αλληλεγγύη και η στήριξη στις χώρες του Κόλπου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, η Ελλάδα ζήτησε από κοινού με τη Γαλλία, τη Δανία, τη Λετονία και το Ηνωμένο Βασίλειο τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης για την επιδεινούμενη κατάσταση. Η συνεδρίαση αυτή συνεκλήθη χθες. “Εκεί, όπως κατέστη γνωστό, συνυπογράψαμε κοινή δήλωση την οποία εκφώνησε η Γαλλία αναφορικά με την κατάσταση στον Λίβανο. Συγκεκριμένα, εκφράσαμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στον Λίβανο και υπογραμμίσαμε την ανάγκη να γίνει σεβαστή η κυριαρχία και η εδαφική του ακεραιότητα“.

Όπως σημείωσε η εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ, η χώρας μας έχει τονίσει επανειλημμένα πως είναι αντίθετη σε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου. Στην κοινή δήλωση χθες, “υπογραμμίσαμε επιπλέον τη σημασία της στήριξης της προσπάθειας της κυβέρνησης του Λιβάνου για ταχεία εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας“. Όπως τόνισε η Λάνα Ζωχιού, πολύ πριν το ξέσπασμα του πολέμου, τον Ιανουάριο του 2026, η Ελλάδα παραχώρησε στρατιωτικό υλικό στον Λίβανο ενώ τωρα εξετάζεται η δυνατότητα άμεσης αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο.