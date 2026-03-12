“Η παράνομη εισβολή και κατοχή δεν νομιμοποιεί οποιαδήποτε παρουσία τουρκικής στρατιωτικής δύναμης“, σχολίασε η εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ, στο πλαίσιο ενημέρωσης διπλωματικών συντακτών, ερωτηθείσα για το κατά πόσο υπάρχει αντίδραση της Αθήνας όσον αφορά την αποστολή F -16 από την Τουρκία στα Κατεχόμενα.

Η ίδια επεσήμανε πως ήταν ιστορική υποχρέωση και αυτονόητο καθήκον, όταν η Κύπρος μας ζήτησε, ως η μόνη κυβερνηση που εκπροσωπεί ολόκληρο το νησι, αμυντική συνδρομή, να τη στηρίξουμε και να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας έμπρακτα.

“Η συνδρομή μας προς την Κυπρο εχει αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα“, τόνισε η Λάνα Ζωχιού.

Όσον αφορά τους επαναπατρισμούς, το ελληνικό ΥΠΕΞ σημείωσε πως έχουν μειωθεί αριθμητικά τα αιτήματα ενώ ανέφερε πως εξετάζεται το ενδεχομενο σε επόμενες πτήσεις επαναπατρισμού (από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) να επιτρέπεται η μεταφορά κατοικιδίων.

Όπως έγινε επίσης γνωστό από το ελληνικό ΥΠΕΞ, με φόντο την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κρίθηκε αναγκαία η μετεγκατάσταση της πρεσβείας μας από την Τεχεράνη στο Μπακού, χωρίς να δίνονται περαιτέρω πληροφορίες επ’αυτού για λόγους ασφαλείας.

Σχετικά με το πρόγραμμα του υπουργού Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τη Δευτέρα 16 Μαρτίου θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει σε Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων των ΥΠΕΞ της ΕΕ, με την ατζέντα του ΣΕΥ να περιλαμβάνει Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση θα λάβει μέρος και ο ΥΠΕΞ της Ινδίας.

Την Τρίτη 17 Μαρτίου ο ΈλληναςΥΠΕΞ θα έχει διμερή συνάντηση με τον Γερμανό ομολογό του στο Βερολίνο, ο οποίος επισκέφτηκε την Κύπρο ενώ σήμερα πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα. Σημειώνεται πως υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση Γεραπετρίτη – Βάντεφουλ τον Οκτώβριο του 2025 στην Αθήνα η οποία όμως είχε τότε αναβληθεί ενόψει της έκτακτης συνόδου στο Σαρμ Ελ Σέιχ για την ειρήνη, στην οποία ο υπουργός Εξωτερικών είχε συνοδεύσει τον πρωθυπουργό.