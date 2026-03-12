Αντιδράσεις προκαλεί η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σχετικά με την ανάπτυξη συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο και το ενδεχόμενο μεταστάθμευσης ελληνικών F-16 στη Λήμνο. Η Άγκυρα επανέρχεται με αιχμές για τις ελληνικές στρατιωτικές κινήσεις στα νησιά του Αιγαίου, κάνοντας λόγο για παραβίαση διεθνών συμφωνιών.

«Οι ενέργειες της Ελλάδας που παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών, σε αντίθεση με τις νομίμως συνηφθήσες συνθήκες, δημιουργούν παρανομία και βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας μας», αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Άγκυρα υποστηρίζει πως οι ελληνικές πρωτοβουλίες δεν έχουν ουσιαστικό στρατηγικό σκοπό, αλλά αποσκοπούν στην αξιοποίηση των περιφερειακών εντάσεων προς ίδιον όφελος.

«Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν κανένα πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας ως ευκαιριών, και ότι έχουμε λάβει τα ανάλογα απαραίτητα μέτρα», προστίθεται στην ανακοίνωση.