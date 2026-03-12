Στην έκτακτη εκμπομπή των «Νέων» και την Ελευθερία Νταβατζή μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος για τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις αυξήσεις τιμών. Όπως ανέφερε ο Όμηρος Τσάπαλος η κυβέρνηση αποφάσισε να διαχωρίσει σε δύο φάσεις τα πακέτα ενισχύσεων, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση.

Η πρώτη δέσμη μέτρων αφορά την επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους σε πρατήρια καυσίμων, εταιρείες πετρελαιοειδών και πάνω από 60 κατηγορίες προϊόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι έλεγχοι στην αγορά έδειξαν περιορισμένα φαινόμενα αισχροκέρδειας, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η προληπτική δράση για να αποφευχθούν μεγαλύτερες πιέσεις στο επόμενο διάστημα.

Το δεύτερο πακέτο μέτρων, δημοσιονομικού χαρακτήρα, θα ενεργοποιηθεί εφόσον η τιμή του πετρελαίου παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες. Η δέσμη αυτή θα περιλαμβάνει στοχευμένες ενισχύσεις προς κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο.

Ο κ. Όμηρος τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει στοχευμένες παρεμβάσεις αντί για οριζόντια μέτρα, όπως η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή του ΦΠΑ στα καύσιμα, καθώς κάτι τέτοιο θα ωφελούσε εξίσου και τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Όπως είπε, «στόχος είναι η στήριξη να είναι κοινωνικά δίκαιη και να κατευθύνεται σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη».

Πλαφόν σε βασικά προϊόντα και καύσιμα

Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι το πλαφόν καλύπτει περίπου το 80% του λεγόμενου «καλαθιού του νοικοκυριού», συμπεριλαμβανομένων βασικών ειδών διατροφής και υγιεινής. Επεσήμανε πως το μέτρο μπορεί να επανεξεταστεί και να επεκταθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Όσον αφορά τα καύσιμα, σημείωσε ότι το πλαφόν εφαρμόζεται τόσο στα πρατήρια όσο και στις εταιρείες πετρελαιοειδών, οι οποίες αποτελούν θυγατρικές των διυλιστηρίων. Η εμπειρία, όπως είπε, δείχνει ότι τα φαινόμενα αισχροκέρδειας εντοπίζονται κυρίως ανάμεσα σε αυτούς τους κρίκους της αλυσίδας.

Δεν είναι δημοσιονομικά εφικτή η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο εκπρόσωπος εξήγησε ότι μια τέτοια οριζόντια παρέμβαση δεν είναι δημοσιονομικά εφικτή. Παράλληλα, δεν θεωρείται κοινωνικά δίκαιη, καθώς θα ωφελούσε εξίσου και τους πολίτες με υψηλά εισοδήματα. Αντίθετα, η κυβέρνηση προκρίνει τη διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων σε μέτρα που θα ανακουφίσουν πρωτίστως τους μικρομεσαίους.

«Κοιτάξτε, δημοσιονομικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο μιας οριζόντιας μείωσης δεν μπορεί να στηριχθεί με τα δεδομένα που έχουμε τώρα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ένας προϋπολογισμός πρέπει να εκπληρώνει τους βασικούς του στόχους και ταυτόχρονα να διατηρεί αποθεματικό για απρόβλεπτες ανάγκες.

Σημείωσε ακόμη πως η χώρα εξακολουθεί να αποπληρώνει ένα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, το οποίο, αν και βαίνει μειούμενο, παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη. Ένα σημαντικό μέρος των κρατικών πόρων εξακολουθεί να κατευθύνεται στην εξυπηρέτησή του.

Αναφερόμενος στη διάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης, υπογράμμισε ότι μια οριζόντια μείωση δεν θα ήταν δίκαιη, καθώς θα ευνοούσε εξίσου όλα τα εισοδηματικά κλιμάκια. «Θα ευνοούνταν εξίσου τόσο ο φτωχός όσο και ο πλούσιος που βγάζει κάθε μέρα βενζίνη στο πολυτελές του όχημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η κυβερνητική προτεραιότητα είναι «ό,τι χρήματα καταφέρουμε να μαζέψουμε, εφόσον χρειαστεί, να επιστρέψουν φυσικά πίσω στους πολίτες, αλλά πρωτίστως σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη». Κατέληξε λέγοντας πως «αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και θα βιώσουν με τον χειρότερο τρόπο την όποια κρίση μπορεί να εξελιχθεί στο επόμενο διάστημα, δεν είναι ο πλούσιος, είναι ο μικρομεσαίος».

Μέτρα για το ενεργειακό κόστος και στις επιχειρήσεις

Αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις, ο κ. Όμηρος γνωστοποίησε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση του βιομηχανικού ρεύματος. Όπως είπε, η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική φάση ανακοινώσεων νέων παρεμβάσεων που θα συγκρατήσουν τις τιμές και θα περιορίσουν τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό.

Τέλος, διευκρίνισε ότι η εφαρμογή του ανώτατου περιθωρίου κέρδους δεν «παγώνει» τις τιμές, αλλά περιορίζει το περιθώριο αύξησης. Για τα πρατήρια το περιθώριο ορίζεται έως 12 λεπτά ανά λίτρο και για τις εταιρείες πετρελαιοειδών έως 5 λεπτά, για διάστημα τριών μηνών.