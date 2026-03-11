Σε έκτακτες ανακοινώσεις προχώρησαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

«Δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας εφοδιασμού», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. «Αν είχαμε την οικονομία του 2009, δεν θα υπήρχαν αντίστοιχα περιθώρια. Σήμερα όποια περιθώρια υπάρχουν οφείλεται στη “νοικοκυροσύνη” της κυβέρνησης».

«Σήμερα, προωθείται από την κυβέρνηση μία ΠΝΠ έτσι ώστε μέχρι το βράδυ να υπάρξει σχετική δημοσίευση της πράξης αυτής στο ΦΕΚ για να τύχουν τα μέτρα άμεσης εφαρμογής».

Τα μέτρα

Από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ έως 30 Ιουνίου 2026, επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Ειδικότερα, το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο, ενώ τα πρατήρια απαγορεύεται να κινηθούν πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά, όπως γνωστοποίησε ο κ. Παπασταύρου.

«Η πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί κλίμα αβεβαίοτητας σε όλο τον κόσμο και εντείνει τις πιέσεις στις αγορές. Σε τέτοιες έκτακτες συνθήκες οφείλουμε να προστατεύσουμε την κοινωνία», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Αμέσως μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ένα προϊόν θα πωλείται με καθορισμένο περιθώριο κέρδους. Αυτό θα ισχύει επίσης έως τις 30 Ιουνίου 2026. Από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί για ποια προϊόντα θα εξακολουθήσει να ισχύει το μέτρο.

Τα πρόστιμα παραβίασης φτάνουν στα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα που σημειώθηκε στην αθέμιτη κερδοφορία. Τρόφιμα, εμπόριο, σούπερ μάρκετ και εταιρείες διακίνησης προϊόντων. Το μέτρο είναι αυστηρό, δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

α

Αξίζει να σημειωθεί, πως ήδη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα ανακοίνωσε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα καύσιμα αλλά και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριμήνου. «Προφανώς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά σίγουρα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει αυτή η οικονομική αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, τα οποία θα επιτείνουν ένα ούτως ή άλλως υπαρκτό πρόβλημα», τόνισε.