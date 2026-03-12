Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ενέργειας που αφορά την κύρωση των τεσσάρων ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και της κοινοπραξίας Chevron και Helleniq. Οι συμφωνίες αφορούν την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Το πολιτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν σε λίγη ώρα. Το νομοσχέδιο προβλέπεται να τεθεί σε ψηφοφορία αργά το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων, υπέρ της αρχής της κύρωσης των συμφωνιών τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση. Αντιθέτως, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, «Νίκη» και Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν ότι καταψηφίζουν.