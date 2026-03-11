Ενα περιστατικό που συνοδεύθηκε από καταγγελίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων προέκυψε χθες, καθώς ένα ομαδικό ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη από το υπουργείο Εξωτερικών αποκάλυψε τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 383 ελλήνων πολιτών που διαμένουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το συγκεκριμένο μήνυμα απευθυνόταν σε πολίτες που είχαν εγγραφεί στις πλατφόρμες αιτήσεων επαναπατρισμού. Το πρόβλημα προέκυψε όταν η Κρυπτογραφική Υπηρεσία του υπουργείου απέστειλε το e-mail σε όλους τους ενδιαφερομένους ταυτόχρονα, παραλείποντας να χρησιμοποιήσει την επιλογή της κρυφής κοινοποίησης παραληπτών (BCC). Ως αποτέλεσμα αυτού του ανθρώπινου λάθους, τα e-mail εκατοντάδων πολιτών έγιναν ορατά σε όλους. Το μήνυμα του ΥΠΕΞ, από την άλλη, ζητούσε από τους παραλήπτες να απαντήσουν άμεσα, επιβεβαιώνοντας την επιθυμία τους για επαναπατρισμό και παρέχοντας επιπλέον ευαίσθητες πληροφορίες, όπως αν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή αν είναι γονείς ανηλίκων.

Στήριξη στους υπαλλήλους

Από την πλευρά του, πάντως, το υπουργείο Εξωτερικών κράτησε στάση ειλικρίνειας, επιβεβαιώνοντας το περιστατικό με επίσημη ανακοίνωσή του, αν κι έκανε λόγο για «στοχοποίηση». Διευκρίνισε πως δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή στοιχείων, αλλά ότι το ατυχές γεγονός ήταν ένα λάθος που οφείλεται στην ασφυκτική πίεση και τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες εργάζεται νυχθημερόν η αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να οργανωθούν ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού ενώ οι περισσότεροι εναέριοι χώροι παραμένουν κλειστοί. Τόνισε δε ότι, μόνο το περασμένο 24ωρο, οι υπηρεσίες διαχειρίστηκαν πάνω από 3.000 κλήσεις και 1.500 e-mail και ότι «η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο».

Σε πορεία μετωπικής για τις υποκλοπές

Λίαν συντόμως αναμένεται να διεξαχθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, σε επίπεδο αρχηγών, που ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το κράτος δικαίου υπό το φως όχι μόνο της καταδικαστικής απόφασης για το Predator, αλλά και των αποφάσεων του ΣτΕ για την ενημέρωση όσων ήταν υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ. Στη Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζονται μέσα από αυτή την αναμέτρηση να δημιουργήσουν ένα σκηνικό πίεσης που θα αφήσει τον δικό του απόηχο και στην περίοδο των πασχαλινών διακοπών. Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα σκοπεύει να εξαντλήσει τα κοινοβουλευτικά μέσα. Αφού η απόφαση του Πρωτοδικείου καθαρογραφεί, θα εξεταστεί ακόμη και η πιθανότητα κατάθεσης αιτήματος συγκρότησης νέας εξεταστικής επιτροπής.

«Ποιος αποφάσισε και ποιος γνώριζε;»

Μία από τις πιο ιδιαίτερες πτυχές της υπόθεσης των υποκλοπών ήταν η στοχοποίηση από την ΕΥΠ και από το Predator της Αρτέμιδος Σίφορντ, στελέχους σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς. Το κινητό της παγιδεύτηκε μέσω μηνύματος που εμφανιζόταν ως επιβεβαίωση ραντεβού για εμβολιασμό για Covid. Το γεγονός ότι ο χειριστής του Predator είχε πρόσβαση σε στοιχεία που είχαν καταχωριστεί στο Gov.gr απασχόλησε το δικαστήριο, για ευνόητους λόγους.

Μετά την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης η Σίφορντ μίλησε για πρώτη φορά (στο in.gr) χαρακτηρίζοντας την καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών ως ένα «σημαντικό πρώτο βήμα προς τη λογοδοσία». Ωστόσο, σπεύδει να ξεκαθαρίσει πως η δικαστική απόφαση δεν αρκεί από μόνη της για να επέλθει η δικαίωση, αλλά ότι είναι επιτακτική ανάγκη να χυθεί άπλετο φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης, φτάνοντας μέχρι τους πραγματικούς ιθύνοντες. Οπως υπογραμμίζει, «πρέπει να διερευνηθεί πλήρως η αλυσίδα ευθυνών». Ζητεί, δηλαδή, από τις Αρχές να προχωρήσουν στην ουσία της υπόθεσης και να απαντήσουν ξεκάθαρα στα κρίσιμα ερωτήματα: «ποιος αποφάσισε, ποιος διευκόλυνε και ποιος γνώριζε» για το εκτεταμένο δίκτυο παρακολουθήσεων. Στην ίδια γραμμή με τα υπόλοιπα θύματα που προσέφυγαν, δηλαδή, και ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους ότι η υπόθεση δεν έχει τελειώσει.

Αρένα στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οτι η συζήτηση στη Βουλή για τα πορίσματα της Εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μετατραπεί σε αρένα, το είχαμε προβλέψει. Οτι θα εξελιχθεί στον… πόλεμο κουμπάρων, ήταν ένα ενδεχόμενο που επιβεβαιώθηκε. Τα αίματα άναψαν όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης απευθύνθηκε εκτός μικροφώνου στον Νίκο Ανδρουλάκη και του είπε ειρωνικά «ούτε κουβέντα δεν είπες για τον κουμπάρο σου». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θύμωσε και φέρεται να απάντησε «με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ, με τις δικές σας κάποιοι πήραν εκατομμύρια». Είχε προηγηθεί η ομιλία του στην οποία εμφάνισε δημοσιεύματα για εμπλεκομένους που φέρονται να είναι κουμπάροι της οικογένειας Μητσοτάκη. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε πλήρως με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ενεπλάκη σε έναν καβγά με τον Λαζαρίδη, κάνοντας λόγο για «γκάνγκστερ» και «γυμνοσάλιαγκες», ενώ ο βουλευτής της ΝΔ τη ρωτούσε ειρωνικά αν η μητέρα της «έπαιρνε παρανόμως επιδόματα ανηλίκων». Το τερμάτισαν και πάλι…