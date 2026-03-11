Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη τριών υπόπτων σε σχέση με τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις αρχές, προκάλεσε ανησυχία αλλά όχι τραυματισμούς.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί από έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, προκαλώντας ζημιές στην είσοδο του προξενικού τμήματος της πρεσβείας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας κινητοποιήθηκαν άμεσα, αποκλείοντας την περιοχή και ξεκινώντας έρευνα για τα αίτια και τους δράστες.

«Είναι ύποπτοι για τρομοκρατική βομβιστική επίθεση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εισαγγελέας της αστυνομίας Κρίστιαν Χάλτο, επιβεβαιώνοντας ότι οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ευρύτερης αντιτρομοκρατικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από την αστυνομία τη Δευτέρα, ένας εκ των υπόπτων απεικονίζεται να φοράει κουκούλα και σκούρα ρούχα, ενώ κρατάει μια τσάντα ή σακίδιο πλάτης. Το πρόσωπό του δεν είναι ορατό, γεγονός που δυσχεραίνει την ταυτοποίησή του.