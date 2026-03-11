Η Αυστραλή σχεδιαστής Katie Perry κέρδισε την έφεση που είχε ασκήσει στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της ποπ σταρ Katy Perry (Κέιτι Πέρι) σε μια υπόθεση εμπορικού σήματος που διήρκεσε χρόνια.

Σε απόφαση που εκδόθηκε την Τετάρτη, οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου έκριναν ότι η Katie Perry δεν είχε βλάψει τη φήμη της Αμερικανίδας τραγουδίστριας ούτε είχε προκαλέσει σύγχυση με τη μάρκα ρούχων της, η οποία ξεκίνησε το 2007, αναφέρει το BBC.

Η Katie Perry, η οποία άλλαξε το επώνυμό της σε Taylor το 2015, κέρδισε τη δίκη εναντίον της Perry πριν από δύο χρόνια για την πώληση εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της αυστραλιανής περιοδείας της το 2014, αλλά η απόφαση ανατράπηκε το 2024 με την ακύρωση του εμπορικού σήματος της σχεδιάστριας.

Η νέα απόφαση έκρινε ότι η φήμη της Perry ήταν τόσο καθιερωμένη στην Αυστραλία, ώστε όποιος έβλεπε τη μάρκα ρούχων της Taylor δεν θα μπέρδευε τα δύο ονόματα.

«Ήταν μια απίστευτα μακρά και δύσκολη διαδρομή», δήλωσε η Taylor σε ανακοίνωση λίγο μετά την απόφαση.

Η υπόθεση αφορά την πώληση ρούχων με την επωνυμία Katie Perry στην Αυστραλία και την πώληση εμπορευμάτων με την επωνυμία Katy Perry κατά τη διάρκεια της περιοδείας της τραγουδίστριας.

Το 2007, η Taylor – η οποία τότε χρησιμοποιούσε το πατρικό της όνομα – κατέθεσε την επωνυμία της επιχείρησής της, Katie Perry, και υπέβαλε αίτηση για κατοχύρωση εμπορικού σήματος.

Από το 2008, πωλούσε ρούχα σε τοπικές αγορές, είχε έναν ιστότοπο και διάφορους λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την επωνυμία Katie Perry.

Ωστόσο, το 2009, οι δικηγόροι της τραγουδίστριας του Roar ζήτησαν από την Taylor να σταματήσει να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα της και ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να αντιταχθούν στην αίτηση για εμπορικό σήμα, αλλά αργότερα απέσυραν τη νομική αγωγή.

«Δεν είχα ακούσει ποτέ για την τραγουδίστρια όταν ξεκίνησα την εταιρεία μου», δήλωσε η Taylor, με τα δικαστικά έγγραφα να περιγράφουν λεπτομερώς πώς άκουσε για πρώτη φορά για την Katy Perry στα μέσα του 2008, όταν το τραγούδι I Kissed A Girl έπαιξε στο ραδιόφωνο.

«Απλά δημιουργούσα μια επιχείρηση μόδας με το όνομα με το οποίο γεννήθηκα».

Το 2023, η Taylor μήνυσε την τραγουδίστρια για παραβίαση εμπορικού σήματος και κέρδισε, καθώς η πώληση μπουφάν, φούτερ, μπλουζών και φόρμες από την τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια της περιοδείας της το 2014 παραβίαζε τους νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Ωστόσο, το 2024, η απόφαση ανατράπηκε σε έφεση, με τους δικαστές να αναφέρουν ότι η Perry χρησιμοποιούσε το όνομά της ως εμπορικό σήμα πέντε χρόνια πριν η Taylor ξεκινήσει την επιχείρησή της.

Την εποχή εκείνη, η Taylor περιέγραψε την υπόθεση ως μια μάχη «Δαβίδ και Γολιάθ», λέγοντας ότι ήταν συντετριμμένη από την απόφαση.

Την Τετάρτη, το Ανώτατο Δικαστήριο – με πλειοψηφική απόφαση – έκρινε ότι, δεδομένης της «αυξημένης φήμης της Katy Perry», «κανένας συνηθισμένος άνθρωπος στην Αυστραλία… μετά από μια στιγμή σκέψης» δεν θα πίστευε ότι τα προϊόντα της Katie Perry είχαν σχέση με την αμερικανίδα τραγουδίστρια.

«Αυτή η υπόθεση δεν αφορούσε ποτέ μόνο ένα όνομα», δήλωσε η Taylor.

«Αφορούσε την προστασία των μικρών επιχειρήσεων στην Αυστραλία, την υπεράσπιση του δικαίου και την απόδειξη ότι όλοι έχουμε σημασία».

Τα τελευταία χρόνια, η τραγουδίστρια Katy Perry έχει γίνει πρωτοσέλιδο για διάφορους λόγους. Κάποια στιγμή έγινε αντικείμενο χλευασμού επειδή φίλησε τη γη μετά την αποβίβασή της από μια διαστημική πτήση της Blue Origin ενώ το πολύκροτο διαζύγιό της από τον ηθοποιό Orlando Bloom απασχόλησε πολύ τα ταμπλόιντ. Η νέα της σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά Justin Trudeau επίσης συνεχίζει να παίζει στα life style περιοδικά.