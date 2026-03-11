Paul McCartney και Yoko Ono βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ύστερα από την επανεμφάνιση μιας παλαιότερης συνέντευξης του θρυλικού μουσικού στα social media. Οι δηλώσεις του McCartney, που αφορούν μια προσωπική συζήτηση με τη χήρα του John Lennon, προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον και νέο κύμα σχολίων από τους θαυμαστές των Beatles.

Στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2015 στο περιοδικό Vanity Fair και αναδημοσιεύτηκε πρόσφατα με αφορμή το ντοκιμαντέρ Man on the Run, ο 83χρονος μουσικός αποκάλυψε μια τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τη Yoko Ono λίγο καιρό μετά τη δολοφονία του Lennon το 1980. Όπως είπε, η Ono τού είχε εκφράσει τότε την υποψία πως ο σύζυγός της «ίσως να ήταν γκέι».

Σύμφωνα με τον McCartney, η Yoko Ono, σήμερα 93 ετών, του είχε τηλεφωνήσει για να του μιλήσει για τις σκέψεις της σχετικά με τη σεξουαλικότητα του Lennon. Ο ίδιος απάντησε ότι δεν συμμεριζόταν αυτή την άποψη, εξηγώντας πως στη δεκαετία του ’60 περνούσαν πολύ χρόνο μαζί, περιτριγυρισμένοι από γυναίκες, και πως είχε κοιμηθεί πολλές φορές στο ίδιο δωμάτιο με τον Lennon χωρίς ποτέ να παρατηρήσει κάτι που να του προκαλέσει υποψίες.

Παρότι αναγνώρισε ότι στο παρελθόν είχαν κυκλοφορήσει φήμες για τη σεξουαλικότητα του Lennon, ο McCartney τόνισε πως δεν πίστεψε ποτέ κάτι τέτοιο. Αναφέρθηκε μάλιστα στις εικασίες περί πιθανής σχέσης του Lennon με τον μάνατζερ των Beatles, Brian Epstein, ο οποίος ήταν ανοιχτά γκέι, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι προσωπικά δεν θεωρεί πως υπήρξε κάτι μεταξύ τους.

Η σχέση Lennon – Ono και η οικογένεια

Ο John Lennon και η Yoko Ono παντρεύτηκαν τον Μάρτιο του 1969 και έμειναν μαζί μέχρι τη δολοφονία του μουσικού στις 8 Δεκεμβρίου 1980, όταν ένας εμμονικός θαυμαστής, ο Mark David Chapman, τον πυροβόλησε σε ηλικία 40 ετών. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Sean Ono Lennon, το 1975.

Ο Lennon είχε ήδη έναν γιο, τον Julian Lennon, από τον πρώτο του γάμο με τη Cynthia Lennon, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1962 έως το 1968. Από την πλευρά της, η Yoko Ono έχει επίσης μια κόρη, την Kyoko Ono Cox, από τον δεύτερο γάμο της με τον σκηνοθέτη Anthony Cox. Πριν από αυτόν, είχε παντρευτεί το 1956 τον Ιάπωνα συνθέτη και πιανίστα Toshi Ichiyanagi.

Από GRACE TEAM