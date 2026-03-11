Η Ελλάδα συνεχίζει να μετατρέπεται σε ένα από τα πιο δημοφιλή κινηματογραφικά σκηνικά του Χόλιγουντ. Ενώ ο Μπραντ Πιτ ολοκληρώνει τα γυρίσματα της νέας του ταινίας και ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό στην ελληνική επικράτεια, ένας άλλος μεγάλος σταρ ετοιμάζει… απόβαση στη χώρα: ο Ντάνιελ Κρεγκ.

Η κινηματογραφική «σκυτάλη» μοιάζει να περνά από τον έναν σταρ στον άλλον, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σταθερά στον χάρτη των μεγάλων διεθνών παραγωγών.

Τα γυρίσματα του Μπραντ Πιτ

Ο Μπραντ Πιτ ολοκλήρωσε την Τρίτη 3 Μαρτίου τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» στην Ύδρα, όπου η παρουσία του προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον από κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Ο διάσημος ηθοποιός συνέχισε το κινηματογραφικό του ταξίδι στη Χαλκίδα ενώ σήμερα ολοκληρώνονται τα γυρίσματα στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Στη συνέχεια, ο σταρ του Χόλιγουντ αναμένεται να μετακινηθεί στη Νέα Μάκρη για επιπλέον γυρίσματα από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου.

Η… προξενική αποστολή του Ντάνιελ Κρεγκ

Την ίδια ώρα, ένας άλλος σταρ ετοιμάζει την άφιξή του στην Ελλάδα. Ο Ντάνιελ Κρεγκ, ο ηθοποιός που ταυτίστηκε με τον θρυλικό πράκτορα Τζέιμς Μποντ, πραγματοποίησε μια ιδιαίτερη επίσκεψη στην ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα. Ο 58χρονος ηθοποιός έφτασε μόνος του στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής στο Χόλαντ Παρκ οδηγώντας ένα ηλεκτρικό BMW 750 με φιμέ τζάμια. Αυτή τη φορά, ωστόσο, δεν επρόκειτο για κάποια κινηματογραφική καταδίωξη, αλλά για μια καθαρά… προξενική διαδικασία.

Χωρίς το διάσημο Walther PPK πιστόλι του πράκτορα 007, αλλά μόνο με το διαβατήριό του και ένα μεγάλο κίτρινο ντοσιέ με έγγραφα, ο ηθοποιός είχε κλείσει ραντεβού με τις προξενικές υπηρεσίες, όπως απαιτείται για όλους τους πολίτες που εξυπηρετούνται από αυτές.

Η άφιξη στην Ελλάδα

Ο Κρεγκ παρέμεινε περίπου μισή ώρα στο κτίριο της ελληνικής πρεσβείας, το οποίο στεγάζει τη διπλωματική αποστολή από το 1975. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ήταν ιδιαίτερα ευγενικός και χαμογελαστός με τους υπαλλήλους. Πριν αποχωρήσει, δήλωσε ότι ανυπομονεί να επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας στην οποία θα πρωταγωνιστήσει.

Ο διάσημος ηθοποιός αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας στα τέλη Μαρτίου για γυρίσματα που θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα και στην Αθήνα.

Η νέα ταινία

Το νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ Γαλλοαμερικανός σκηνοθέτης Ντέιμιεν Σαζέλ. Αν και ο τίτλος της ταινίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, το έργο περιγράφεται ως ένα σκληρό δράμα με στοιχεία δράσης που διαδραματίζεται σε φυλακή. Στο πλευρό του Κρεγκ θα βρίσκονται η Μισέλ Ουίλιαμς και ο Κίλιαν Μέρφι, ενώ τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή πολυμελούς συνεργείου της εταιρείας παραγωγής Wild Chickens Productions. Η διανομή της ταινίας θα γίνει από την Paramount.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντάνιελ Κρεγκ έχει ξαναεπισκεφθεί την Ελλάδα. Το καλοκαίρι του 2021 είχε βρεθεί στις Σπέτσες και στο Πόρτο Χέλι για τα γυρίσματα της ταινίας «Glass Onion: Στα μαχαίρια».

Με τον Μπραντ Πιτ να ολοκληρώνει τα γυρίσματα και τον Ντάνιελ Κρεγκ να ετοιμάζεται για την επόμενη μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή, η Ελλάδα φαίνεται να μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε αγαπημένο προορισμό του Χόλιγουντ.