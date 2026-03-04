Πριν κοπάσει η φρενίτιδα που προκάλεσε ο ερχομός του Μπραντ Πιτ στην Υδρα, άλλο ένα νησί ετοιμάζεται να ζήσει σε χολιγουντιανούς ρυθμούς. Η Κέρκυρα θα γνωρίσει ξανά τη λάμψη της κινηματογραφικής βιομηχανίας αφού μια νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι και τη Μισέλ Γουίλιαμς – ο τίτλος της δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός – θα στήσει τα πλατό των γυρισμάτων της στο νησί των Φαιάκων.

Την είδηση που κυκλοφορεί όλο και πιο έντονα σε ξένα δημοσιεύματα επιβεβαίωσε στα «ΝΕΑ» ο Γιώργος Καρναβάς από την εταιρεία Heretic, αφού η παραγωγή αποτελεί σύμπραξη με την εταιρεία του Ντάμιεν Σαζέλ, του σκηνοθέτη που έδρεψε δάφνες με το «La La Land» και ο οποίος θα βάλει την υπογραφή του και στο νέο αυτό εγχείρημα. Τα γυρίσματα, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, αναμένονται να ξεκινήσουν στα μέσα του Μαρτίου και να ολοκληρωθούν τέλος Μαΐου. Πρόκειται για μια περιπέτεια η οποία έχει στοιχεία φυλακής και φυσικά δράσης. Κάποιες ακόμη λεπτομέρειες που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι το σενάριο αντλεί έμπνευση από τον ρεαλισμό του αμερικανικού κινηματογράφου της δεκαετίας του’ 70.

Η επιλογή της Κέρκυρας σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα δεν είναι τυχαία αφού η αρχιτεκτονική της και συγκεκριμένα η φυλακή της είναι ιδανικές για τη διαμόρφωση της οπτικής ταυτότητας έτσι όπως την έχει οραματιστεί ο Ντάμιεν Σαζέλ. Ο καθορισμός της τοποθεσίας αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία του πρότζεκτ να δημιουργήσει μια συγκεκριμένη, αυθεντική ατμόσφαιρα. Με προγραμματισμένα γυρίσματα διάρκειας 10 εβδομάδων, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές που έχουν προγραμματιστεί στην Ελλάδα φέτος.

Μποντ και Ντάρελ

Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που η Κέρκυρα γίνεται σκηνικό για της ανάγκες μιας μεγάλης παραγωγής. Η κλασική ταινία του Τζέιμς Μποντ «Για τα μάτια σου μόνο» με τον Ρότζερ Μουρ (1981) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κινηματογραφικών γυρισμάτων στην Κέρκυρα, με σκηνές που γυρίστηκαν στο Κανόνι, ανάμεσα σε πλαγιές με ελαιόδεντρα, ακόμη και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Επίσης η ταινία «Fedora» (1978) περιλάμβανε πολλά πλάνα τα οποία γυρίστηκαν στην Κέρκυρα και στο νησί Μαδουρή, που βρίσκεται κοντά στη Λευκάδα, καθώς η κεντρική ηρωίδα διέμενε σε κερκυραϊκή έπαυλη. Η ταινία δράσης «Hire to Kill» (1990) λέγεται ότι παρουσίασε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές και ολοκληρωμένες εικόνες του νησιού.

Στη λίστα βρίσκεται και η τηλεταινία «My Family and Other Animals» (2005) που ακολουθεί τη ζωή του Λόρενς Ντάρελ και της οικογένειάς του κατά τη μετακόμισή τους στην Κέρκυρα, όπου ο Λόρενς έγινε αργότερα γνωστός ως μυθιστοριογράφος και ποιητής. Τα πλάνα της ταινίας παρουσιάζουν την οικογένεια να διαμένει σε ευρύχωρες επαύλεις, ζώντας μια σειρά από ιστορίες. Επιπλέον, η ταινία «The Greek Tycoon» («Ο έλληνας μεγιστάνας» με πρωταγωνιστή τον θρυλικό Αντονι Κουίν), που απεικονίζει τη σχέση μεταξύ του Αριστοτέλη Ωνάση και της Τζάκι Κένεντι, περιλαμβάνει πολλαπλά πλάνα από το ειδυλλιακό νησί της Κέρκυρας.