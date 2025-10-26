Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό έκαναν την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση ως ζευγάρι το βράδυ του Σαββάτου στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας τις φήμες των τελευταίων μηνών. Χέρι-χέρι και ιδιαίτερα τρυφεροί, κατέφθασαν στο εμβληματικό Crazy Horse, όπου η δημοφιλής τραγουδίστρια γιόρτασε τα 41α γενέθλιά της μαζί με στενούς φίλους.

Η Κέιτι Πέρι έκλεψε τις εντυπώσεις με μία εντυπωσιακή κόκκινη εφαρμοστή τουαλέτα με σκίσιμο στο πόδι, ασημένια κομψά σκουλαρίκια και τα μαλλιά της πιασμένα σε κομψό up-do. Ο Τζάστιν Τριντό, κομψός και χαλαρός, επέλεξε μαύρο κοστούμι με συνδυασμένο T-shirt, παραμένοντας πιστός στο διαχρονικά minimal στιλ του.

Σύμφωνα με άτομο του περιβάλλοντός τους, το ζευγάρι περνά μια ιδιαιτέρως όμορφη περίοδο: «Η Κέιτι είναι πολύ χαρούμενη και πραγματικά μέσα σε αυτή τη σχέση. Το κρατούν χαμηλών τόνων, περνούν όμως πολύ ιδιωτικό χρόνο μαζί». Η ίδια πηγή σημείωσε ότι ο Τζάστιν δεν έχει γνωρίσει ακόμα πολλούς από τους στενούς φίλους της.

Οι πρώτες φήμες ξεκίνησαν τον Ιούλιο, όταν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό εθεάθησαν σε δείπνο στο Μόντρεαλ. Εκείνη είχε πρόσφατα χωρίσει από τον ηθοποιό Όρλαντο Μπλουμ, με τον οποίο μοιράζεται την κόρη τους, ενώ ο Τριντό είχε ανακοινώσει το 2023 τον χωρισμό του από τη Σοφί Γκρεγκουάρ Τριντό μετά από 18 χρόνια γάμου.

Μετά την κοινή τους εμφάνιση στο Παρίσι, γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι η σχέση τους έχει περάσει σε πιο δημόσιο στάδιο, με τους φίλους τους να μιλούν για μία «πολύ ταιριαστή» και ισορροπημένη δυάδα.