Παρουσιάστηκε σήμερα στην ΕΡΤ, το επίσημο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ferto» του Akyla, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Επισημαίνεται ότι το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ferto» σκηνοθέτησε ο Jim Georgantis, ακολουθώντας την αισθητική βιντεοπαιχνιδιού που κυριαρχεί στη φετινή ελληνική συμμετοχή. Τη μουσική του τραγουδιού «Ferto» συνέθεσαν οι Akylas, papatanice, TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι Ορφέας Νόνης και Akylas.

Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρώτο μισού του πρώτου ημιτελικού του διαγωνισμού τραγουδιού, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 στο Wiener Stadthalle της αυστριακής πρωτεύουσας.