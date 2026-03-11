Σπείρα εξαπάτησης με χρυσές λίρες φέρεται να είχε μετατρέψει την απάτη σε τρόπο ζωής, κυκλοφορώντας με πολυτελή αυτοκίνητα, διαμένοντας σε σπίτια με ελικοδρόμια και επιδεικνύοντας τον πλούτο της στα social media.

Η απάτη που τους έκανε εκατομμυριούχους

Τέσσερα αδέλφια ρομά συνελήφθησαν και κατηγορούνται για απάτες με συνολική λεία που ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ. Τα θύματά τους πείθονταν από τα λόγια τους και προχωρούσαν σε λανθασμένες κινήσεις, χάνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Το δόλωμα, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν η δήθεν πώληση χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Οι συναλλαγές γίνονταν σε περιοχές της Θεσσαλίας, των Κυκλάδων και της Αττικής.

Θύματα μιλούν στο LIVE NEWS

Το LIVE NEWS παρουσίασε άγνωστες πτυχές της δράσης της σπείρας και τις μαρτυρίες των θυμάτων. Ένας επιχειρηματίας από τη Γλυφάδα δήλωσε ότι έχασε 175.000 ευρώ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με εξαπάτησαν με την προϋπόθεση να μου δώσουν λίρες. Δεν μου τις έδωσαν και μου έφαγαν 175.000 ευρώ».

Γυναίκα με πολιτική δραστηριότητα στη Θεσσαλία κατήγγειλε απώλεια 143.000 ευρώ, ενώ επιχειρηματίας στη Λάρισα ισχυρίστηκε ότι απειλήθηκε με όπλο και έχασε 710.000 ευρώ. Ένας ακόμη άνδρας στην Αθήνα ανέφερε ότι εξαπατήθηκε χάνοντας 60.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι ακολουθούσαν πανομοιότυπη τακτική: έπειθαν τα θύματα να καταβάλουν προκαταβολικά τα χρήματα και, στη συνέχεια, τα απειλούσαν χωρίς να παραδώσουν ποτέ τις λίρες. «Στην αρχή μου έλεγαν ότι σε μία βδομάδα θα στα δώσουμε… Μόλις είπα ότι θα πάω στην αστυνομία, άρχισαν οι απειλές», σημείωσε ένα από τα θύματα.

Απειλές και εκβιασμοί – Το modus operandi της σπείρας

Όταν τα θύματα συνειδητοποιούσαν την εξαπάτηση, ήταν ήδη αργά. Τα τέσσερα αδέλφια φαίνεται πως είχαν σχέδιο για κάθε ενδεχόμενο. «Άντε γρήγορα να τελειώνουμε. Μην τολμήσεις να έρθεις με παρέα, έλα μόνος σου», φέρεται να είπε μέλος της σπείρας σε υποψήφιο θύμα.

Κατά τις συναντήσεις, οι δράστες ζητούσαν επιπλέον χρήματα. Ένα θύμα περιέγραψε: «Μόλις έδειξα τα χρήματα, μου τα άρπαξαν και μου λένε ‘βγες έξω’». Σε άλλες περιπτώσεις, απαιτούσαν νέα ποσά, απειλώντας με σοβαρές συνέπειες αν δεν ικανοποιούνταν οι απαιτήσεις τους.

Τα μηνύματα που έστελναν στα κινητά των θυμάτων αποκάλυπταν το κλίμα εκφοβισμού. «Τι κάνεις τόση ώρα; Μη διανοηθείς να μας κάνεις ρόμπα. Έχουμε όνομα στον χώρο», έγραφαν χαρακτηριστικά.

Οι απειλές συνεχίζονταν για μήνες, με τα θύματα να ζουν υπό πίεση και φόβο. «Ξέρεις τι γίνεται σε όποιον μας ενοχλεί;», φέρεται να έλεγαν οι κατηγορούμενοι. Πλέον, τα τέσσερα αδέλφια έχουν συλληφθεί, ενώ η Δικαιοσύνη καλείται να αποφανθεί για την υπόθεση.

Αποκάλυψη σοκ: Έκλεψαν οστά και ζητούσαν λύτρα

Σε νέα αποκάλυψη προχώρησε ο επ. πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, στο LIVE NEWS. Όπως ανέφερε, τα ίδια άτομα είχαν εμπλακεί σε ακόμη πιο ανατριχιαστικό περιστατικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από συμπλοκή με άλλη οικογένεια στη Γλυφάδα, τα μέλη της σπείρας συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθερα. Για εκδίκηση, πήγαν στο νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων, άνοιξαν το οστεοφυλάκιο και πήραν τα οστά του πατέρα ενός εκ των θυμάτων.

«Θα τα βράσουμε και θα τα κάνουμε σούπα»

Όπως αποκάλυψε ο Γ. Καλλιακμάνης, οι δράστες ανάρτησαν βίντεο στα social media, όπου παρουσίαζαν τα οστά μαζί με λαχανικά, λέγοντας: «Ελάτε να τα πάρετε γιατί θα τα κάνουμε σούπα». Το βίντεο κυκλοφορούσε για καιρό πριν κατέβει από το διαδίκτυο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η εγκληματική δράση τους δεν περιοριζόταν στις απάτες με λίρες. «Εκμεταλλεύονται και τους ίδιους τους ρομά, κρατώντας τους σε χαμηλά επίπεδα για να τους αποσπούν επιδοτήσεις και εισοδήματα», ανέφερε. Σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη, νοικιάζουν θέσεις σε πανηγύρια και λαϊκές, τις επινοικιάζουν με υπέρογκα ποσά και εμπορεύονται προϊόντα από την Κίνα σε εξωφρενικές τιμές.

Η υπόθεση προκαλεί αποτροπιασμό και αναμένεται να απασχολήσει εκτενώς τις δικαστικές αρχές, καθώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την αστυνομία σκιαγραφούν μια από τις πιο σκληρές εγκληματικές οργανώσεις των τελευταίων ετών.