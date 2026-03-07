Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε απάτες και εκβιάσεις στη Λάρισα ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. Η υπόθεση αφορά τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Η δράση της οργάνωσης, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021. Τα μέλη της εξαπατούσαν πολίτες, προσποιούμενα άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, και επικαλούνταν προσωρινή έλλειψη ρευστότητας, προτείνοντας αγοραπωλησίες χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη της αγοράς.

Με αυτόν τον τρόπο αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, χωρίς ποτέ να παραδίδουν τις λίρες που υποσχόταν. Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, οι κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε απειλές κατά της ζωής και της περιουσίας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιδείκνυαν και όπλα.

Η αστυνομική επιχείρηση και τα ευρήματα

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 6ης Μαρτίου 2026 στη Λάρισα, με τη συμμετοχή του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, καθώς και ειδικών επιχειρησιακών ομάδων. Κατά τη διάρκεια των ερευνών στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν πλήθος αντικειμένων που συνδέονται με τη δράση τους.

Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 52.930 ευρώ, 2.267 λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, 14 πολυτελή οχήματα (εκ των οποίων ένα κλεμμένο), πέντε όπλα, χρυσαφικά, ρολόγια, ναρκωτικά και αναβολικά χάπια, καθώς και εξοπλισμός όπως κάμερες, συσκευές γεωεντοπισμού, χειροπέδες, κουκούλες και ρόπαλα.

Στην ίδια επιχείρηση συνελήφθη και συγγενικό πρόσωπο των κατηγορουμένων, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια και άλλα αντικείμενα. Σε βάρος του σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το παράνομο όφελος και οι κατηγορίες

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης να ξεπερνά το 1.093.000 ευρώ. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, εκβιάσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, όπλων και φαρμακοδιέγερσης, καθώς και για κλοπή και ρευματοκλοπή.

Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ ο συγγενής τους θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.