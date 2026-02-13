Δράση σπείρας ξετυλίγεται μέσα από εικόνες και βίντεο που σοκάρουν: Από γρήγορες αρπαγές αλυσίδων στα Γρεβενά της Θεσσαλονίκης, μέχρι κλοπές στη μέση του δρόμου, όπως στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όπου έσπασαν το παρμπρίζ οχήματος για να αρπάξουν ένα τσαντάκι με χρήματα. Οι εισβολές σε σπίτια σε διάφορες πόλεις της χώρας ήταν καθημερινό φαινόμενο.

Σε μόλις δύο μήνες, τα μέλη της σπείρας διέπραξαν 66 χτυπήματα, αποκομίζοντας συνολικά 412.000 ευρώ. Με απλή διαίρεση, το παράνομο κέρδος τους έφτανε τα 6.860 ευρώ καθημερινά. Μετρητά, κοσμήματα και αντικείμενα αξίας εξαφανίζονταν, πολλά από τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί για να επιστραφούν στους ιδιοκτήτες τους.

Πώς δρούσαν

Την 26η Ιανουαρίου, στα Γρεβενά, μια γυναίκα μέλος της οργάνωσης πλησίασε έναν ιδιοκτήτη σπιτιού δήθεν για να ρωτήσει κάτι και σε δευτερόλεπτα του άρπαξε τη χρυσή αλυσίδα από το λαιμό. Σε άλλο βίντεο, οι δράστες εντοπίζουν ένα τσαντάκι σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο στο Πανόραμα και το αρπάζουν μέσα σε δευτερόλεπτα, με τον έναν να κρατάει «τσίλιες» και τον άλλον να αναρριχάται για να ολοκληρώσει την κλοπή.

«Με έκλεψαν κι εμένα. Με σταμάτησαν ενώ πήγαινα στη λαϊκή, με αγκάλιασαν και μου πήραν τον σταυρό», περιγράφει στο Live News ένα από τα θύματα στο Πλατύ Ημαθίας, τονίζοντας πόσο ξαφνικά και απροειδοποίητα δρούσαν οι δράστες.

Κλοπές και διάρρηξεις σε όλη τη χώρα

Στις 20 Δεκεμβρίου, μέλη της σπείρας εισέβαλαν σε διαμέρισμα της Νάουσας, παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα. Μέσα σε 25 λεπτά εντόπισαν τα χρυσαφικά και έκαναν διαλογή για να πάρουν μόνο τον καθαρό χρυσό, αφήνοντας τα υπόλοιπα.

Συνολικά, η οργάνωση διέπραξε:

20 διαρρήξεις σπιτιών

29 διαρρήξεις οχημάτων

7 κλοπές με μέθοδο «απασχόλησης»

1 κλοπή χρηματικού ποσού από όχημα

1 κλοπή οχήματος

3 κλοπές κρατικών πινακίδων

2 πλαστογραφίες πινακίδων

Οι συλλήψεις και οι έρευνες

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με σχέδιο σε τρεις πενταμελείς ομάδες. Οι 12 συλλήψεις έγιναν προχθές σε Αλεξάνδρεια και Βέροια Ημαθίας, με τη συμμετοχή 120 αστυνομικών. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, ενώ οι έρευνες για τους συνεργούς που παραμένουν άφαντοι συνεχίζονται.

Το μέγεθος της δράσης

Από 01/12/2025 έως 31/01/2026, η σπείρα «χτύπησε» σε:

Θεσσαλονίκη: 21 περιστατικά

Ημαθία: 16

Πιερία: 1

Πέλλα: 4

Λάρισα: 3

Τρίκαλα: 3

Γρεβενά: 1

Αττική: 6

Βοιωτία: 5

Σύνολο: 60 περιστατικά, με λεία 412.000 ευρώ.

«Έβγαλαν ολόκληρο το τζάμι για να μπει μέσα», περιγράφει ένα θύμα διάρρηξης. «Στο σπίτι της μητέρας μου πήραν χρυσαφικά και περίπου 800 ευρώ, ακόμα και τη μικρή χελώνα που είχα μέσα στο συρτάρι».

Η εγκληματική οργάνωση δείχνει να είχε σχέδιο, ταχύτητα και επαγγελματισμό, αφήνοντας πίσω της θύματα σοκαρισμένα και με οικονομικές ζημιές. Το Live News συνεχίζει να παρακολουθεί την υπόθεση και να παρουσιάζει όλα τα ντοκουμέντα από τη δράση της σπείρας.