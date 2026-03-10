Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος Γιώργος Πανουσόπουλος, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια και σημαντική καλλιτεχνική παρακαταθήκη στον ελληνικό κινηματογράφο.

Ο Πανουσόπουλος σπούδασε κινηματογράφο και φωτογραφία στο εξωτερικό, ξεκινώντας την πορεία του ως διευθυντής φωτογραφίας και κινηματογραφιστής. Η ιδιαίτερη εικαστική του ματιά και η τεχνική του αρτιότητα τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς δημιουργούς της γενιάς του.

Πέρα από τις ταινίες του, δραστηριοποιήθηκε έντονα και σε άλλους τομείς της οπτικοακουστικής δημιουργίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Συμμετείχε σε σημαντικές πολιτιστικές διοργανώσεις και είχε αναλάβει κινηματογραφικά έργα που συνδέθηκαν με μεγάλες εθνικές στιγμές, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Παράλληλα, υπήρξε ενεργός στον χώρο της διαφήμισης και της τηλεόρασης, μεταφέροντας τη χαρακτηριστική κινηματογραφική του αισθητική και σε αυτά τα μέσα, επηρεάζοντας μια ολόκληρη γενιά δημιουργών.

Ήταν σύζυγος της ηθοποιού Μπέτυς Λιβανού και πατέρας της δημιουργού των Yam, Αύρας – Μαργαρίτας Πανουσοπούλου.