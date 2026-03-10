Η τιμή του πετρελαίου σημείωσε απότομη πτώση μετά τη δήλωση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα».

Το πετρέλαιο είχε φτάσει σχεδόν στα 120 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, λόγω φόβων ότι η σύγκρουση θα προκαλούσε μακροχρόνια διαταραχή στις ενεργειακές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, η τιμή υποχώρησε στα περίπου 93 δολάρια.

Αν και οι τιμές του αργού παραμένουν υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, οι χρηματιστηριακές αγορές ανέκαμψαν, με τον δείκτη FTSE 100 του Λονδίνου να ανοίγει με άνοδο 1,3%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι θεωρεί πως «ο πόλεμος είναι σχεδόν ολοκληρωμένος», αλλά προειδοποίησε το Ιράν να μην εμποδίσει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια οδό για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Τραμπ τόνισε: «Αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ, θα δεχθεί πλήγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες είκοσι φορές ισχυρότερο από ό,τι μέχρι σήμερα».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απάντησαν ότι, «σε απάντηση στις ανοησίες του Τραμπ», οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή».

Νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα, ο Τραμπ είχε δηλώσει: «Κάναμε μια μικρή εκδρομή γιατί θεωρήσαμε ότι έπρεπε να απαλλαγούμε από κάποιο κακό. Νομίζω ότι θα δείτε πως θα είναι μια σύντομη εκδρομή».

Απότομες διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας

Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στην Ασία, το Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, πριν ανακάμψει στα 93,76 δολάρια. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε πτώση 4%, στα 90,96 δολάρια το βαρέλι.

Η πτώση των τιμών την Τρίτη έδωσε στους επενδυτές μια στιγμή για να «ανασάνουν», ωστόσο οι αγορές ενέργειας παραμένουν σε «κατάσταση έντονης αστάθειας», σύμφωνα με τον Αλμπέρτο Μπεγιορίν της εταιρείας InterCapital Energy.

Όπως πρόσθεσε, οι συναλλαγές πετρελαίου θα «παραμείνουν εξαιρετικά νευρικές», με τις τιμές να αυξάνονται εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί και να μειώνονται εάν υπάρξουν σημάδια αποκλιμάκωσης.

Ανάκαμψη στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι δείκτες στην Ασία κινήθηκαν ανοδικά, καθώς μειώθηκαν οι ανησυχίες για τις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης. Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας έκλεισε με άνοδο 2,9%, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 5,4%.

Την προηγούμενη ημέρα, οι αγορές είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις, εν μέσω φόβων ότι οι αναταράξεις στον Περσικό Κόλπο θα οδηγούσαν σε υψηλότερο πληθωρισμό και αύξηση των επιτοκίων.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ζωτικής σημασίας πέρασμα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Διεθνείς αντιδράσεις και προβληματισμός για την επόμενη μέρα

Παρά τη μείωση της τιμής του πετρελαίου από τα υψηλά της Δευτέρας, αυτή παραμένει περίπου 20% υψηλότερη από τα επίπεδα πριν τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, σύμφωνα με τον Παρκ Κι Χιουν από τη Σχολή Διεθνών Σπουδών S. Rajaratnam.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι τιμές θα παραμείνουν «ευμετάβλητες», καθώς οι εταιρείες θα ενσωματώνουν στα κόστη τους ένα ασφάλιστρο κινδύνου για πιθανή επιδείνωση της κατάστασης. Πρόσθεσε πως, αν και τα σχόλια του Τραμπ μπορεί να υποδηλώνουν το τέλος του πολέμου, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θα ακολουθήσουν απτές αλλαγές στο πεδίο των συγκρούσεων.

Παρέμβαση των G7 για την ενεργειακή σταθερότητα

Οι χώρες του G7 δήλωσαν τη Δευτέρα ότι είναι έτοιμες να λάβουν «τα αναγκαία μέτρα» για να διασφαλίσουν την παγκόσμια προσφορά ενέργειας εν μέσω των αυξημένων τιμών του πετρελαίου.

Η συνάντηση των ηγετών του G7 με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) ολοκληρώθηκε χωρίς τελική απόφαση για το αν θα αποδεσμευτούν αποθέματα πετρελαίου, αν και το θέμα συζητήθηκε εκτενώς.

Η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ρέιτσελ Ριβς ανέφερε ότι η χώρα της ζήτησε «άμεση αποκλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή και εγγυήσεις ασφαλείας για τα πλοία στην περιοχή. Δήλωσε επίσης: «Είμαι έτοιμη να στηρίξω έναν συντονισμένο μηχανισμό απελευθέρωσης των αποθεμάτων πετρελαίου του IEA».

