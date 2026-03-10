Σε τροχιά δυναμικής ανάκαμψης εισήλθαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, αφήνοντας πίσω τη νευρικότητα των προηγούμενων ημερών. Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου (κοντά στα $90 από τα υψηλά των $120) και οι καθησυχαστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή εκτόνωση της σύγκρουσης με το Ιράν, επανέφεραν την αισιοδοξία στους επενδυτές.

Οι πρωταγωνιστές της ημέρας:

Νότια Κορέα (KOSPI): Εντυπωσιακό άλμα +5,35%, καλύπτοντας σχεδόν όλες τις χθεσινές απώλειες.

Ιαπωνία (Nikkei 225): Σημαντική άνοδος +2,58%.

Κίνα: Θετικό πρόσημο (Shanghai Composite +0,57%, Shenzen +1,79%), αντλώντας επιπλέον ώθηση από τα ισχυρά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου, με τις εξαγωγές να κάνουν «άλμα» 21,8% το πρώτο δίμηνο του 2026, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν σχεδόν κατά 20%, ένδειξη ισχυρότερης εγχώριας ζήτησης.

Χονγκ Κονγκ (Hang Seng): +2,04%

Στην υπόλοιπη Ασία, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 κερδίζει 1,09% και ο Straits Times της Σιγκαπούρης ενισχύεται κατά 1,5%, ενώ ο ινδικός Nifty 50 κερδίζει 0,83%.

Παρά την άνοδο στην Ασία, τα futures της Wall Street διατηρούν μια πιο επιφυλακτική στάση, αναμένοντας τις επόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις.