Οριστικοποιούνται και ενδεχομένως θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας οι πρώτες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά και ειδικότερα στα καύσιμα, με φόντο τις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών τιμών της ενέργειας.

O συναγερμός στην κυβέρνηση επιβεβαιώνεται από την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκαλέσει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου αμέσως μετά την επιστροφή του από την Πάφο. Στη χθεσινή σύσκεψη συμμετείχαν οι Σταύρος Παπασταύρου, Τάκης Θεοδωρικάκος ενώ μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχε και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος βρισκόταν στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του Eurogroup. Στο επίκεντρο της συζήτησης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης βρέθηκαν οι επιπτώσεις των υψηλών τιμών ενέργειας, στη σκιά της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οριστικές αποφάσεις δεν ελήφθησαν στη σύσκεψη του Μαξίμου αλλά σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός έλαβε συγκεκριμένες εισηγήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Παρίσι και από αύριο Τετάρτη, με την επιστροφή του από τη γαλλική πρωτεύουσα, αναμένεται να ξεκινήσει η τελική φάση επεξεργασίας του σχεδίου και να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων.

Πλαφόν στα καύσιμα

Με το σκηνικό στις αγορές ενέργειας να παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστο σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο μέτρο που εξετάζεται να ενεργοποιηθεί είναι η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους εμπορίας και λιανικής καυσίμων. Δηλαδή οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και τα πρατήρια καυσίμων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το συγκεκριμένο ύψος του περιθωρίου κέρδους. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση της Κροατίας ανακοίνωσε χθες την επιβολή πλαφόν στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.

Πιερρακάκης

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί βαθιά ανησυχία, πέρα από την οικονομική αναταραχή βιώνουμε μια κρίση με μεγάλες γεωπολιτικές επιπτώσεις, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. «Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στις αγορές, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει την ικανότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει βραχυπρόθεσμα σοκ. Αλλά θα πρέπει να προετοιμαστούμε και για μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας με πιθανές διαταραχές στη ναυτιλία, αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και επιπτώσεις στο πληθωρισμό, προειδοποίησε.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συζήτησαν τα μέτρα που τα κράτη μέλη εξετάζουν μαζί με την ανάγκη να υπάρχει συντονισμένη δράση σε επίπεδο Ε.Ε. τονίζοντας ότι βασική προτεραιότητα είναι η προστασία των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Επιδότηση καυσίμων

Στην Αθήνα, τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακολουθούν σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις στις αγορές, διατηρώντας «ανοικτή» την εργαλειοθήκη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στο τραπέζι βρίσκεται και η επιδότηση καυσίμων στην αντλία μέσω της παροχής fuel pass με την κυβέρνηση να έχει θέσει δύο βασικές προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης ενίσχυσης: η τιμή του πετρελαίου να ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και η αύξηση αυτή να διατηρηθεί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα.