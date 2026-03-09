Σε μια κρίσιμη καμπή για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, αποτελούν το τελευταίο «οχυρό» πριν από τις αναμενόμενες αυξήσεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από 4.472 πρατήρια σε όλη τη χώρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 1,832€/λτ, ενώ η κατοστάρα έχει ήδη «σπάσει» το ψυχολογικό όριο των δύο ευρώ, φτάνοντας τα 2,032€/λτ.

Με το Diesel κίνησης να αγγίζει τα 1,772€/λτ, το κόστος μεταφορών και θέρμανσης μπαίνει στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς αυτά τα νούμερα θα αποτελέσουν τη βάση για τον έλεγχο τυχόν φαινομένων αισχροκέρδειας τις επόμενες ημέρες.