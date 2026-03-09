Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιούνγκ (Lee Jae Myung), ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι αρχές θα επιβάλουν πλαφόν στις τιμές των καυσίμων για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Το μέτρο στοχεύει στον περιορισμό της εκτόξευσης των τιμών μετά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία οδήγησε σε απότομη αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Μιλώντας σε έκτακτη συνεδρίαση για τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο Λι δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα «εισαγάγει άμεσα και θα εφαρμόσει με τόλμη» ένα σύστημα ανώτατης τιμής στα πετρελαϊκά προϊόντα «που έχουν παρουσιάσει υπερβολικές αυξήσεις».

Η τρέχουσα κρίση, όπως ανέφερε, «αποτελεί σημαντικό βάρος για την οικονομία μας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το παγκόσμιο εμπόριο και τις εισαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή». Παράλληλα, τόνισε ότι η Νότια Κορέα θα αναζητήσει εναλλακτικές πηγές ενέργειας πέραν των προμηθειών που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ.

Ο προεδρικός σύμβουλος πολιτικής Κιμ Γιονγκ-μπομ(Kim Yong-beom) δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ότι το υπουργείο Βιομηχανίας θα κινηθεί ταχύτατα ώστε το σύστημα επιβολής ανώτατων τιμών να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανώτατη τιμή θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε δύο εβδομάδες, ενώ η Νότια Κορέα διαθέτει αποθέματα πετρελαίου που επαρκούν για 208 ημέρες κατανάλωσης.

Ενεργειακή ασφάλεια και αποθέματα

Ο Κιμ ανέφερε ότι περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως επηρεάζονται από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Επισήμανε επίσης ότι η χώρα θα μπορούσε να εξασφαλίσει 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού από κοινά αποθέματα με πετρελαιοπαραγωγές χώρες, εάν ασκήσει το δικαίωμα αγοράς, ενώ θα μπορούσε να διαθέσει και παραγωγή της κρατικής εταιρείας Korea National Oil Corp για εγχώρια χρήση.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, σημείωσε ότι το 14% των εισαγωγών προέρχεται από τη Μέση Ανατολή και πως περίπου 5 εκατομμύρια τόνοι καταριανού αερίου ενδέχεται να επηρεαστούν. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι η εγχώρια προσφορά δεν αναμένεται να πληγεί, καθώς η Korea Gas Corp και άλλες εταιρείες μπορούν να προμηθευτούν αέριο από εναλλακτικές πηγές.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συμπληρωματικού προϋπολογισμού σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης, ο Κιμ απάντησε: «Αν χρειαστούν πρόσθετοι οικονομικοί πόροι… θα πρέπει να το εξετάσουμε σοβαρά».

Αστάθεια στις αγορές

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Λι είχε δηλώσει ότι το πρόγραμμα σταθεροποίησης της αγοράς ύψους 100 τρισεκατομμυρίων γουόν (66,94 δισ. δολάρια) θα πρέπει να επεκταθεί αν χρειαστεί, καλώντας κυβέρνηση και κεντρική τράπεζα να προετοιμάσουν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της μεταβλητότητας στις χρηματοπιστωτικές και συναλλαγματικές αγορές.

Ο δείκτης KOSPI έκλεισε με πτώση 6% τη Δευτέρα, αφού προηγουμένως είχε υποχωρήσει έως και 9%, προκαλώντας ενεργοποίηση των μηχανισμών διακοπής συναλλαγών για δεύτερη φορά μέσα στον μήνα. Το γουόν αποδυναμώθηκε σχεδόν κατά 1%, πλησιάζοντας το ψυχολογικό όριο των 1.500 ανά δολάριο, ενώ η απόδοση του βασικού κρατικού ομολόγου ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο ετών.