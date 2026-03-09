Νέους κραδασμούς στις ασιατικές αγορές προκαλεί η απότομη άνοδος της τιμής του πετρελαίου, ως άμεση οικονομική επίπτωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η νέα αύξηση σημειώνεται μετά τη μείωση της παραγωγής από μεγάλους παραγωγούς πετρελαίου της περιοχής, όπως το Κουβέιτ, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η απόφαση αυτή ακολούθησε το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.

Ισχυρές πιέσεις στους δείκτες

Το σύνολο των βασικών ασιατικών χρηματιστηριακών δεικτών καταγράφει σημαντικές απώλειες. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υποχωρεί κατά 6,71%, ενώ στην Ιαπωνία ο Nikkei χάνει 5,46%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Hang Seng σημειώνει πτώση 1,73%, ενώ στην Ινδία ο βασικός δείκτης Nifty 50 υποχωρεί κατά 2,42%.

Απώλειες καταγράφονται και στην Αυστραλία, όπου ο S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με πτώση 2,85%.