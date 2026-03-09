Ώρα μηδέν για τις τιμές των καυσίμων. Ενώ ο μαύρος χρυσός καταγράφει ιστορικά άλματα άνω του 20% μέσα σε λίγες ώρες, οι ισχυροί του πλανήτη ανοίγουν τις κάνουλες των στρατηγικών τους αποθεμάτων. Η έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας κρίνει αν το πετρέλαιο θα σταθεροποιηθεί ή αν θα εκτοξευθεί σε επίπεδα που δεν έχουμε δει ποτέ στην ιστορία.

Η κίνηση της Δύσης για να “φρενάρει” τις τιμές

Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών του G7 πρόκειται να πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα, με αντικείμενο τη συζήτηση μιας πιθανής κοινής απελευθέρωσης πετρελαίου από τα αποθέματα, σε συντονισμό με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA). Η κίνηση αυτή εξετάζεται καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται μετά τη σύγκρουση στον Κόλπο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι υπουργοί και ο εκτελεστικός διευθυντής της IEA, Fatih Birol, θα έχουν τηλεδιάσκεψη στις 8.30 το πρωί ώρα Νέας Υόρκης (15:30 ώρα Ελλάδας), προκειμένου να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, και ανώτεροι αξιωματούχοι του G7.

Τρεις χώρες του G7, ανάμεσά τους και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν ήδη εκφράσει υποστήριξη στην ιδέα της κοινής απελευθέρωσης αποθεμάτων, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Σχέδιο για αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου

Τα 32 κράτη-μέλη της IEA διατηρούν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου στο πλαίσιο ενός συλλογικού μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων τιμών. Πηγές που επικαλείται η εφημερίδα αναφέρουν ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ θεωρούν κατάλληλη μια συντονισμένη αποδέσμευση μεταξύ 300 και 400 εκατομμυρίων βαρελιών.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 25% έως 30% των συνολικών αποθεμάτων, τα οποία ανέρχονται σε 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια.