Η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου επιταχύνεται, με αυτή του βαρελιού WTI να αυξάνεται κατά 25%, ξεπερνώντας τα 112 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό μπροστά στη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το de facto κλείσιμο του στενού του Χορμούζ.

Περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, συνέχιζε την πτήση της, αυξανόταν κατά 25,71% στα 114,25 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 22,30% στα 113,34 δολάρια.