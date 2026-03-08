Η παραγωγή πετρελαίου στα σημαντικότερα πεδία γεωτρήσεων του νότιου Ιράκ έχει υποχωρήσει κατά 70%, φτάνοντας στα 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd).

Η δραματική αυτή μείωση αποδίδεται στην αδυναμία της χώρας να εξάγει πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, λόγω των συνεχιζόμενων αεροπορικών πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις πηγές της ιρακινής πετρελαϊκής βιομηχανίας που μίλησαν στο Reuters.

Πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων, η παραγωγή στα συγκεκριμένα πεδία ανερχόταν σε περίπου 4,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της ενεργειακής και οικονομικής επίπτωσης για τη χώρα.

Και επιθέσεις με drones και δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα σημειώθηκε επίθεση στις 6/3 με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκε στο νότιο Ιράκ, πλήττοντας το αεροδρόμιο της Βασόρας και δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στον τερματικό σταθμό φορτίου του αεροδρομίου της Βασόρας», ενώ δύο ακόμη έπληξαν αμερικανική εταιρεία στο πετρελαϊκό συγκρότημα Μπουρτζέσια. Ένα τέταρτο χτύπησε το κοίτασμα πετρελαίου της Ρουμάιλα, όπου δραστηριοποιείται ο βρετανικός ενεργειακός όμιλος BP.

Την ίδια στιγμή, ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός Total Energies, που έχει παρουσία στη Βασόρα, ζήτησε από το εκπατρισμένο προσωπικό του να αποχωρήσει άμεσα από τα έργα που υλοποιεί στην πόλη, όπως ανέφεραν ιρακινές πηγές του πετρελαϊκού τομέα. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τις ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή, οι οποίες ακολούθησαν την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

Η Total Energies αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο. Ωστόσο, την Τρίτη είχε ανακοινώσει ότι θα προχωρούσε στην επιστροφή των οικογενειών των εργαζομένων της από τη συγκεκριμένη περιοχή.