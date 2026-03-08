Ο Ντομινίκ ντε Βιλεπέν, πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι «βρίσκονται στα χέρια εντελώς ανεύθυνων ανθρώπων» που «παίζουν με τις τύχες των λαών του κόσμου», επιβάλλοντας, όπως είπε, «το νόμο της ζούγκλας». Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξή του σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό.

Ο ντε Βιλεπέν, ο οποίος το 2003, ως υπουργός Εξωτερικών, είχε προκαλέσει διεθνή αίσθηση καταδικάζοντας ενώπιον του ΟΗΕ την επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ, τόνισε ότι από άποψη διεθνούς νομιμότητας η σημερινή επέμβαση στο Ιράν είναι «χειρότερη» από εκείνη στο Ιράκ. Κάλεσε, μάλιστα, την Ευρώπη να την καταγγείλει χωρίς περιστροφές.

«Κυλιόμαστε στη λάσπη της ιστορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι». Παράλληλα, προειδοποίησε πως «αυτά που κάνουν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου δεν μπορεί να μείνουν χωρίς συνέπειες».

Κατά τον ίδιο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «δεν κήρυξαν τον πόλεμο για να ελευθερώσουν το Ιράν». Ο ντε Βιλεπέν κάλεσε τις δημοκρατικές χώρες να αντιδράσουν αποφασιστικά απέναντι σε αυτήν την «προαναγγελθείσα καταστροφή».