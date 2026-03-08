- Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν να σφυροκοπούν το Ιράν, χτυπώντας για πρώτη φορά αποθήκες πετρελαίου και εγκαταστάσεις διύλισης στην Τεχεράνη, πυροδοτώντας μεγάλες πυρκαγιές.
- «Δεν θα μείνει κανείς Ιρανός ηγέτης ζωντανός» απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ.
- Ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος Αλί Λαριτζανί λέει ότι οι ΗΠΑ θα πληρώσουν για τη διεξαγωγή πολέμου και ισχυρίζεται ότι η Ουάσινγκτον δεν επιτυγχάνει τους στόχους της.
- Το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν περισσότερες ιρανικές επιθέσεις, αφότου ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε συγγνώμη και δεσμεύτηκε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον κρατών του Κόλπου εάν δεν προέλθουν επιθέσεις από τα εδάφη τους.
Δημοφιλή
- 1
ΕΟΠΥΥ: Το «κρυφό» 100άρι που δικαιούστε για γυαλιά οράσεως - Η διαδικασία εξπρές για την αποζημίωση
- 2
73.000 δικαιούχοι θα δουν 70,4 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς τους - Ποιοι πάνε ταμείο
- 3
Μερομήνια 2026: Έρχεται Μάρτης «γδάρτης» – Πότε θα δούμε τα πρώτα χιόνια
- 4
Το παράδοξο της μηχανικής των Μάγια: Κυρίαρχοι του νερού, αιχμάλωτοι του υδραργύρου
- 5
Πόσο μεγάλο είναι το Ιράν: Το μέγεθος του σε σύγκριση με τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ινδία
- 6
Νεκρός στο Ντουμπάι από συντρίμμια πυραύλου - Φωτιά σε ουρανοξύστη
- 7
Ιράν: Ποιες χώρες της Ευρώπης απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης
- 8
Θα ζήσουμε για πάντα; Πώς ένα γονίδιο από ζώο παρατείνει τη ζωή!
- 9
«Κρατήστε μετρητά για μία εβδομάδα» - Η πρώτη προειδοποίηση από ευρωπαϊκή χώρα
- 10
Φρουροί της Επανάστασης: Αλλάζουν οι επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες - Θα χρησιμοποιήσουμε όπλα «νέας γενιά
Ο Τραμπ ισχυρίζεται πως το Ιράν ευθύνεται για τον βομβαρδισμό του σχολείου στη Μινάμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Σάββατο πως το Ιράν ευθύνεται για τον βομβαρδισμό σχολείου στην πόλη Μινάμπ, αμφισβητώντας την «ακρίβεια» των επιθέσεων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
Το Ιράν μιλά για αιχμάλωτους αμερικανούς στρατιώτες
Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, υποστήριξε ότι αρκετοί αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί. «Μου έχει αναφερθεί ότι αρκετοί αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί. Αλλά οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος. Παρά τις μάταιες προσπάθειές τους, η αλήθεια δεν είναι κάτι που μπορούν να κρύψουν για πολύ καιρό», ανέφερε ο […]
Νέα επίθεση Τραμπ κατά Στάρμερ: Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους που έχουμε ήδη κερδίσει
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία σκέφτεται σοβαρά να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας όμως ότι δεν τα χρειάζεται στον πόλεμο με το Ιράν.
ΗΠΑ: Ο Τραμπ υποδέχθηκε τις σορούς των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Μέση Ανατολή
Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε σήμερα σε σύντομη τελετή στην πίστα της αεροπορικής βάσης του Ντόβερ, στο Ντέλαγουερ (βορειοανατολικές ΗΠΑ), για την επιστροφή των σορών των έξι πρώτων αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.
Η Ιταλία στέλνει φρεγάτα στην Κύπρο ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι
Η Ιταλία αναπτύσσει μια φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της για να προστατεύσει την Κύπρο, μερικές ημέρες αφότου ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε βρετανική βάση στο νησί, δήλωσε σήμερα η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.