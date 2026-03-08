  • Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν να σφυροκοπούν το Ιράν, χτυπώντας για πρώτη φορά αποθήκες πετρελαίου και εγκαταστάσεις διύλισης στην Τεχεράνη, πυροδοτώντας μεγάλες πυρκαγιές.
  • «Δεν θα μείνει κανείς Ιρανός ηγέτης ζωντανός» απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος Αλί Λαριτζανί λέει ότι οι ΗΠΑ θα πληρώσουν για τη διεξαγωγή πολέμου και ισχυρίζεται ότι η Ουάσινγκτον δεν επιτυγχάνει τους στόχους της.
  • Το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν περισσότερες ιρανικές επιθέσεις, αφότου ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε συγγνώμη και δεσμεύτηκε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον κρατών του Κόλπου εάν δεν προέλθουν επιθέσεις από τα εδάφη τους.

