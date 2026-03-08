Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου καταδίκασε με έντονο τρόπο τις επιθέσεις με εκρηκτικά drones που στόχευσαν την Κύπρο, μετά την ανακοίνωση του Κύπριου υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προήλθαν από τον λιβανικό εναέριο χώρο.

Σε μήνυμά του προς τον κ. Κόμπο, ο Λιβανέζος υπουργός εξέφρασε τη σαφή καταδίκη των επιθέσεων, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν αντιπροσωπεύουν το κράτος, τον λαό ή τις αξίες του Λιβάνου. Τόνισε πως η χώρα του απορρίπτει κάθε προσπάθεια να μετατραπεί σε πλατφόρμα εξυπηρέτησης εξωτερικών σχεδίων.

Παράλληλα, κάλεσε τους Κύπριους αξιωματούχους να μην ταυτίζουν το λιβανικό κράτος με ομάδες που δρουν εκτός του νόμιμου πλαισίου και της κρατικής εξουσίας.

Ο Λιβανέζος υπουργός υπενθύμισε επίσης την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου, σύμφωνα με την οποία όλες οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ κρίνονται παράνομες. Όπως σημείωσε, οι επιθέσεις κατά της Κύπρου πρέπει να ιδωθούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, καθώς πρόκειται για ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της αρμοδιότητας του λιβανικού κράτους και σε αντίθεση με τις κυρίαρχες αποφάσεις του.

Καταλήγοντας, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για τα καταδικαστέα αυτά γεγονότα και επανέλαβε την πλήρη και απερίφραστη απόρριψή τους εκ μέρους του Λιβάνου.

Following Cypriot Minister of Foreign Affairs Constantinos Kombos’s announcement that the explosive laden drones that targeted the island had originated from Lebanese territory, I sent him a text message expressing our strong condemnation of these attacks. I stressed that these… — Youssef Raggi (@YoussefRaggi) March 8, 2026