Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για τους κινδύνους που έχουν επιφέρει οι επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν, όπου είναι δυνατόν, σε εσωτερικούς χώρους. Στόχος είναι να περιοριστεί η έκθεση σε τοξικούς ρύπους που έχουν απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα μετά την ισραηλινή επίθεση της 7ης Μαρτίου.

Η οργάνωση συνέστησε στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις μετά από βροχόπτωση, λόγω του κινδύνου εμφάνισης τοξικής όξινης βροχής. Παράλληλα, προτείνει σε όσους ενδέχεται να έχουν εισπνεύσει αιθάλη ή λιπαρά σωματίδια καπνού να κάνουν γαργάρες με αλατόνερο, ώστε να προστατεύσουν το αναπνευστικό τους σύστημα.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η βροχή μπορεί να αναμειχθεί με μολυσμένα ύδατα και να καταλήξει σε φράγματα εντός και γύρω από την Τεχεράνη. Το φαινόμενο αυτό, όπως τονίζουν, ενδέχεται να επηρεάσει σοβαρά την ποιότητα του πόσιμου νερού για τους κατοίκους του Ιράν.

Πρωτοφανές πλήγμα σε αστική βιομηχανική εγκατάσταση

Σύμφωνα με το Associated Press, πρόκειται για την πρώτη φορά που μια αστική βιομηχανική εγκατάσταση τίθεται στο στόχαστρο πολεμικής επίθεσης. Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρει παράλληλα ότι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές σε περίπου 10.000 υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα.

Μετά τις επιθέσεις στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στους δρόμους, ενώ το καύσιμο διέρρευσε σε υπονόμους και αποχετευτικά κανάλια. Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από την Τεχεράνη αποτυπώνουν σκηνές χάους, με τις αρχές να προσπαθούν να περιορίσουν τις συνέπειες της καταστροφής.