Αντικρουόμενα μηνύματα φαίνεται να προέρχονται από τον Λευκό Οίκο και την ευρύτερη αμερικανική διοίκηση σχετικά με το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η στρατιωτική εκστρατεία ενδέχεται να διαρκέσει από τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Η εκτίμηση αυτή ευθυγραμμίζεται με όσα είχε αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ τις πρώτες ημέρες μετά τα αρχικά πλήγματα της περασμένης εβδομάδας. Ωστόσο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απέφυγαν να ορίσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τόνισαν ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να παραταθούν, εφόσον ο πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο, ώστε οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να επιτύχουν τους στόχους τους.

Οι δηλώσεις Τραμπ και η στάση της Τεχεράνης

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αναμένει «άνευ όρων παράδοση» από το Ιράν, θέση που -τουλάχιστον δημοσίως- η ιρανική κυβέρνηση δείχνει απρόθυμη να αποδεχθεί.

Οι μεταβαλλόμενες αυτές εκτιμήσεις αναμένεται να εντείνουν τα ερωτήματα γύρω από τον σχεδιασμό της αμερικανικής κυβέρνησης για την «επόμενη μέρα», επισημαίνει σε άρθρό του το BBC, σύμφωνα με το οποίο παραμένει ασαφές, με ποια κριτήρια θα αξιολογηθεί η επιτυχία και πώς ακριβώς προβλέπεται να εξελιχθεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Όσο συνεχίζονται οι συγκρούσεις, τόσο πιο περίπλοκα γίνονται πολιτικά αυτά τα ζητήματα για τον Τραμπ, ο οποίος είχε δεσμευθεί προεκλογικά να βάλει τέλος στους λεγόμενους «αιώνιους πολέμους» που ξεκίνησαν μετά την 9/11, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Πολέμου κατά της Τρομοκρατίας.